Во сколько обходится питание заключённых в ИВС Слуцкого РОВД

Стала известна примерная сумма, которую планируется потратить на питание заключённый в изоляторе временного содержания Слуцкого РОВД. Управление внутренних дел Миноблисполкома опубликовало тендер на закупку услуг по обеспечению питания лиц, содержащихся под стражей в ИВСах Минской области на 2019 год.

Так, в Слуцком районе в грядущем году на питание водворённых в изолятор временного содержания планируется потратить 36 000 рублей - это по 3 000 рублей в месяц или порядка 100 рублей в день. Готовить для заключённых необходимо ежедневно - в рабочие, выходные и праздничные дни.

Из приложенной конкурсной документации следует, что ориентировочная наполняемость слуцкого ИВС в течение 2018 года составит 7 469 лиц или порядка 20 человек в сутки.

Самые большие расходы на питание заключённых запланированы в крупных городах - Солигорске и Борисове - 76 400 и 70 000 рублей при прогнозируемой в текущему году наполняемости 15 581 и 14 523 человек соответственно.

Источник финансирования лотов по питанию в районных ИВС - средства республиканского бюджета.



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