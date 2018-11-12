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Во сколько обходится питание заключённых в ИВС Слуцкого РОВД

13.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Стала известна примерная сумма, которую планируется потратить на питание заключённый в изоляторе временного содержания Слуцкого РОВД. Управление внутренних дел Миноблисполкома опубликовало тендер на закупку услуг по обеспечению питания лиц, содержащихся под стражей в ИВСах Минской области на 2019 год. 

Так, в Слуцком районе в грядущем году на питание водворённых в изолятор временного содержания планируется потратить 36 000 рублей - это по 3 000 рублей в месяц или порядка 100 рублей в день. Готовить для заключённых необходимо ежедневно - в рабочие, выходные и праздничные дни.

Из приложенной конкурсной документации следует, что ориентировочная наполняемость слуцкого ИВС в течение 2018 года составит 7 469 лиц или порядка 20 человек в сутки.

Самые большие расходы на питание заключённых запланированы в крупных городах - Солигорске и Борисове - 76 400 и 70 000 рублей при прогнозируемой в текущему году наполняемости 15 581 и 14 523 человек соответственно. 

Источник финансирования лотов по питанию в районных ИВС - средства республиканского бюджета. 


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Управление внутренних дел Минского облисполкома опубликовало тендер на закупку услуг по обеспечению питания лиц, содержащихся под стражей в ИВСах Минской...
 
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