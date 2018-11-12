17 ноября возле Дворца культуры области начнет работу выставка-ярмарка народного творчества «Ураджай талентаў Магілеўшчыны»

17 ноября 2018 года с 9.00 возле Дворца культуры области начнет работу выставка-ярмарка народного творчества «Ураджай талентаў Магілеўшчыны». В это же время во Дворце культуры области будет проходить торжественное мероприятяие, приуроченных Дню работников сельского хозяйства – чествования лучших работников сельского хозяйства, победителей уборочной кампании 2018 года.

Выставка-ярмарка расположится по маршруту от пересечения ул. Гагарина с пр. Пушкинским до проезжей части возле парка аттракционов.

Как всегда мастера и умельцы все районов и городов Могилевской области будут представлять тематические экспозиции по видам ремесел с демонстрацией технологии изготовления изделий в режиме онлайн, мастер-классами по различным видам народных художественных ремесел.

Кроме того, на выставке-ярмарке будет отражена тематика достижений тружеников села, успехи сбора урожая 2018 года в форме отдельных выставочных экспозиций:

выставка караваев, на которой будут представлены региональные особенности выпечки и украшений караваев;

выставки экспонатов – победителей районных конкурсов по выращиванию овощей и фруктов;

презентационные выставки сельско-хозяйственной продукции и продукции ведущих предприятий агропромышленного комплекса регионов;

выставка-дегустация, презентация продукции предприятий агропромышленного комплекса районов;

композиция «Дажынкавыя снапы» и другие.

В это же время будут работать тематические интерактивные площадки игр, крупноформатных ярмарочных аттракционов, работа коллективов в формате мобильных групп;

На концертная площадке, расположенный напротив Дворца культуры области в течение двух дней выставки-ярмарки свое творчество будут представлять любительские непрофессиональные коллективы художественного творчества Могилевской области в рамках концертной программы «Ураджай талентаў роднага краю».

Ярмарки издавна являлись завершающей частью уборочной кампании сельских жителей. Это была своеобразная дань уважения урожаю, который они собрали, поэтому отмечался ярко, красочно.

Продолжая традиции предков, выставка-ярмарка, которая будет проходить 17 ноября, обещает быть не менее яркой и насыщенной на культурные мероприятия и богатство нового урожая. Подарит жителям города и его гостям, участникам торжественных мероприятий незабываемые впечатления.

Всех приглашаем посетить выставку-ярмарку «Ураджай талентаў Магілеўшчыны»!