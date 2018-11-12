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Телекомпании Китая и Латинской Америки проявляют интерес к II Европейским играм
13.11.2018 — Разное | Лоевский край
Телекомпании Китая и Латинской Америки проявляют интерес к трансляции II Европейских игр. Об этом сообщил первый заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолий Котов.
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Телекомпании Китая и Латинской Америки проявляют интерес к трансляции II Европейских игр. Об этом сообщил первый заместитель директора фонда «Дирекция II...
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