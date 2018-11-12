Телекомпании Китая и Латинской Америки проявляют интерес к II Европейским играм

Телекомпании Китая и Латинской Америки проявляют интерес к трансляции II Европейских игр. Об этом сообщил первый заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолий Котов.

«Партнер дирекции испанская телекомпания ISB активно продает права на вещание по всему миру. Наша цель — болельщики в 160 странах должны увидеть II Европейские игры. Есть спрос на телетрансляции из азиатских стран и Ближнего Востока. Контракты уже заключены с представителями 15 стран, а еще по 46 документы находятся на стадии проработки», — отметил Анатолий Котов.

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют около 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в девяти видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио. Соревнования по бадминтону, боксу, гребле на байдарках и каноэ и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.

https://www.belta.by/society/view/telekompanii-kitaja-i-latinskoj-ameriki-projavljajut-interes-k-ii-evropejskim-igram-324539-2018/

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