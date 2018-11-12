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Комитет «Гомельоблимущество» проводит прием физических и юридических лиц
13.11.2018 — Разное | Лоевский край
В рамках месячника информирования по вопросам аренды комитет «Гомельоблимущество» проводит прием физических и юридических лиц
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В рамках месячника информирования по вопросам аренды комитет «Гомельоблимущество» проводит прием физических и юридических лиц Мероприятия по информированию...
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