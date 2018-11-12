В рамках месячника информирования по вопросам аренды комитет «Гомельоблимущество» проводит прием физических и юридических лиц

Мероприятия по информированию физических и юридических лиц по актуальным вопросам аренды государственного имущества, порядка возмещения арендатором коммунальных затрат и затрат за поставляемые энергоресурсы, капитального ремонта, реконструкции и модернизации арендуемых капитальных строений организованы в комитете «Гомельоблимущество» (пр. Ленина, 3, каб. 411) с привлечением соответствующих специалистов.

Прием осуществляется еженедельно, по вторникам, с 9.30 до 13.00 — 13, 20, 27 ноября.

Предварительно записаться на прием и озвучить интересующие вопросы по указанной тематике можно по тел.: 8 (0232) 70 14 06.

Аналогичные мероприятия будут проведены Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь и комитетами государственного имущества всех облисполкомов.

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