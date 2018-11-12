Выставка-ярмарка народного творчества «Ураджай талентаў Магілеўшчыны» в рамках областных мероприятий, приуроченных Дню работников сельского хозяйства

17 ноября 2018 года с 9.00 возле Дворца культуры области начнет работу выставка-ярмарка народного творчества «Ураджай талентаў Магілеўшчыны». В это же время во Дворце культуры области будет проходить торжественное мероприятяие, приуроченных Дню работников сельского хозяйства – чествования лучших работников сельского хозяйства, победителей уборочной кампании 2018 года.

Выставка-ярмарка расположится по маршруту от пересечения ул. Гагарина с пр. Пушкинским до проезжей части возле парка аттракционов.

Как всегда мастера и умельцы все районов и городов Могилевской области будут представлять тематические экспозиции по видам ремесел с демонстрацией технологии изготовления изделий в режиме онлайн, мастер-классами по различным видам народных художественных ремесел.