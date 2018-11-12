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Акция «Не прожигай свою жизнь!»
13.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
С целью предупреждения пожаров и гибели людей по причине неосторожного обращения с огнем при курении, в состоянии алкогольного опьянения с 12 по 30 ноября текущего года в Хотимском районе будет проходить республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!»
Вадим ПЕТРОЧЕНКО,
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С целью предупреждения пожаров и гибели людей по причине неосторожного обращения с огнем при курении, в состоянии алкогольного опьянения с 12 по 30 ноября текущего...
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