С целью предупреждения пожаров и гибели людей по причине неосторожного обращения с огнем при курении, в состоянии алкогольного опьянения с 12 по 30 ноября текущего года в Хотимском районе будет проходить республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!»

Акция состоит из 4-х этапов:

— 12 ноября пройдет в сельских малонаселенных пунктах;

– 13-20 ноября на предприятиях и в организациях, учреждениях здравоохранения, пунктах общественного питания;

– 20-27 ноября акция пройдет в лицее;

– 28-30 ноября — на городском рынке.

Вадим ПЕТРОЧЕНКО,

инспектор ГПиВО

Хотимского РОЧС