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Акция «Не прожигай свою жизнь!»

13.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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С целью предупреждения пожаров и гибели людей по причине неосторожного обращения с огнем при курении, в состоянии алкогольного опьянения с 12 по 30 ноября текущего года в Хотимском районе будет проходить республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!»
Акция состоит из 4-х этапов:
— 12 ноября пройдет в сельских малонаселенных пунктах;
– 13-20 ноября на предприятиях и в организациях, учреждениях здравоохранения, пунктах общественного питания;
– 20-27 ноября акция пройдет в лицее;
– 28-30 ноября — на городском рынке.

Вадим ПЕТРОЧЕНКО,
инспектор ГПиВО
Хотимского РОЧС

 
 
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С целью предупреждения пожаров и гибели людей по причине неосторожного обращения с огнем при курении, в состоянии алкогольного опьянения с 12 по 30 ноября текущего...
 
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Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
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Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
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