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Правила стирки пуховика в стиральной машине

13.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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До сих пор покупаешь пуховики скучных серых оттенков? Не надо так. Перед тобой универсальное руководство по уходу за пуховыми изделиями. Теперь пух при стирке не будет сбиваться в комки!

Практически любые куртки с синтетическими или натуральными наполнителями можно стирать в стиральной машинке. Но для многих читателей стирка пуховика, подобно рулетке, превращается в испытание. Ведь никогда не знаешь, сможешь ли надеть дорогостоящую вещь еще раз. Конечно, можно воспользоватся услугами химчистки, но это отнюдь не дешевое удовольствие.

К Как стирать пуховик в стиральной машине

Сегодня мы расскажем тебе, как стирать пуховик, чтобы пух не сбивался, и почему ручная стирка — это крайний случай. Если вещь качественная, с ней ничего не случится. В противном случае больше жалко машинку, чем пуховик. Читай инструкцию и будь уверена в собственных силах.

 
 
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До сих пор покупаешь пуховики скучных серых оттенков? Не надо так. Перед тобой универсальное руководство по уходу за пуховыми изделиями. Теперь пух при стирке не...
 
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