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В поезде мужчина непристойным поведением смутил попутчицу, вынудив обратиться в милицию

13.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Как сообщили в пресс-службе УВД региона, тридцатишестилетний мужчина сел в поезд Барановичи-Гродно на станции Волковыск. Перед поездкой он немного выпил. В вагоне выбрал место рядом с молодой женщиной. 

В какой-то момент мужчина начал проводить непристойные манипуляции.  Соседка не стала терпеть такое поведение и пересела на другое место и сообщив о произошедшем своему мужу. 

Супруг решил не оставлять эту ситуацию без внимания и обратился в правоохранительные органы. 

Когда подозреваемый вышел из поезда, его задержали сотрудники милиции. Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь – «Хулиганство». 


 

 
 
Теги: Гродно
 
 
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Как сообщили в пресс-службе УВД региона, тридцатишестилетний мужчина сел в поезд Барановичи-Гродно на станции Волковыск. Перед поездкой он немного выпил. В вагоне...
 
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