В поезде мужчина непристойным поведением смутил попутчицу, вынудив обратиться в милицию

Как сообщили в пресс-службе УВД региона, тридцатишестилетний мужчина сел в поезд Барановичи-Гродно на станции Волковыск. Перед поездкой он немного выпил. В вагоне выбрал место рядом с молодой женщиной.



В какой-то момент мужчина начал проводить непристойные манипуляции. Соседка не стала терпеть такое поведение и пересела на другое место и сообщив о произошедшем своему мужу.



Супруг решил не оставлять эту ситуацию без внимания и обратился в правоохранительные органы.



Когда подозреваемый вышел из поезда, его задержали сотрудники милиции. Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь – «Хулиганство».





