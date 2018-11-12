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Из белорусских сервисов проката за полгода исчезли 7 авто. В аренду их брали жители Ижевска

13.11.2018 11:30 — Разное | Tut.by  
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«Увели семь машин за полгода, кто это сделал, нам известно, но все они на свободе», — разводят руками владельцы белорусских фирм проката автомобилей. По словам бизнесменов, они несколько месяцев ждали, когда задержат подозреваемых. Тем более, что один из них даже не скрывает: машину продал на «разборке». Все исчезнувшие машины брали в аренду жители российского Ижевска.


Фото: Павел Мурашко, TUT.BY

«Вырвали трекер и выбросили в поле»​​​

Давно известно, что бизнес по прокату авто рискованный — доверять дорогие машины приходится неизвестным людям, часто — иностранцам, которые к тому же могут натворить дел: превысить скорость, повредить машину, попасть в ДТП, а еще угнать машину — это самое страшное для владельца проката.

Случаи исчезновения прокатных авто бывали и раньше, но до сих пор не носили массового характера. Изменилась ситуация в этом году: в июне у минской и витебской фирм взяли в аренду и не вернули Kia Rio и Hyundai Accent, в сентябре столичные компании лишились Skoda Rapid и Hyundai Solaris, а 7 ноября — Hyundai Solaris, два Kia Rio: из Минска и Гомеля. Клиенты-злоумышленники были избирательны: почти всегда брали в аренду только автомобили 2017−2018 годов выпуска.

— Все автомобили оформляли на себя россияне из Ижевска. Причем их документы были подлинными, паспорта так и вовсе выданы одним и тем же отделом, — рассказали представители фирм проката авто.

Работали они по одной схеме: оформляли автомобили в аренду на несколько суток, в первый день изучали машину, а потом находили и извлекали из нее GPS-трекер (устройство-приемник, который передает данные о нахождении авто на серверный центр. — Прим. AUTO.TUT.BY), присоединяли его к другому аккумулятору и выбрасывали в лесу или в поле. Потом уже на «чистой» машине пересекали границу и исчезали на просторах России.

— Вечером я видела через программу, как наш Hyundai Solaris ехал, а утром проснулась: GPS-трекер показывает, что машина стоит в поле где-то возле Орши и не движется. Звоню заказчику, Сергею Х., — телефон недоступен. Я сразу села в машину и туда поехала, — делится подробностями Елена, хозяйка одного из автопрокатов Минска. Машина из ее проката исчезла буквально на днях, 7 ноября.


Hyundai Solaris и Kia Rio похитили в один день из минских прокатов

Вырванный из авто GPS-трекер, присоединенный к другому аккумулятору, девушка нашла в поле, автомобиля, понятное дело, рядом не было. По сигналам, который передавал приемник, Елена определила, что машина останавливалась в кафе «Хуторок» в Витебской области.

— В кафе показала фотографию. Говорят, да, был такой и с ним еще четыре человека. Долго у нас сидели. Приезжали на четырех машинах: моя Solaris, еще один похищенный в тот же день в прокате Минска Kia Rio, какая-то темная машина без номеров, а четвертая — с номерами 18-го российского региона — Удмуртия. Получается, действует целая банда!

Девушка написала заявление в милицию Орши, Смоленска и Фрунзенское РУВД Минска.

— Может, по горячим следам найдут? — надеется Елена.

— Найдут ее на «разборке», — пессимистично настроен коллега из другого столичного проката. — Нашу Skoda укатили 25 сентября и до сих пор не нашли. А Solaris, который исчез в тот же день, был по маячку найден в Уфе, но это уже была не машина, а лишь часть — «распилили» авто.

«Подозреваемый во всем признался, а его отпустили…»


Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Активнее всех за поиски своего Kia Rio, который не вернули 12 июня, взялся директор прокатной фирмы Александр.

— Сразу после пропажи машины написал заявление в милицию, звонил в полицию Ижевска, но по телефону со мной не хотели общаться, поэтому дней через пять поехал туда сам, — рассказал мужчина. — Параллельно выяснил, что на этого моего «клиента» уже подавали заявления российские прокатчики.

В Первомайском отделе полиции Ижевска у Александра приняли заявление. По его словам, исчезнувшие в июне авто в аренду в Минске и Витебске брал один человек — Константин П.

— Вызвали его в отдел. Он на видеокамеру говорит: «Да, забрал Kia Rio и продал на „разборку“ за 180 тысяч российских рублей». Но про то, что он забрал машину еще и в Витебске, так и не сознался. Также не выдал своего подельника. Но все равно, и после такого признания человека надо было бы арестовать, но полиция его почему-то отпустила, — развел руками Александр.

Правда, дело пытались уладить: адвокат Константина П. от лица своего клиента предлагала Александру деньги за авто. Правда, не всю сумму сразу, а частями, в течение полугода. На таких условиях белорусскому прокатчику предложили забрать заявление из полиции.


Фото предоставлено читателем Денисом

— Конечно, я отказался от такого сомнительного предложения. Надеялся, что правоохранительные органы вскоре все решат, тем более после признания, которое, по моим сведениям, было передано в Беларусь. Но дело все никак не заканчивается…

Все три дня, пока Александр был в Ижевске, он вел переговоры с Константином, обращался даже к его жене. Однако ни денег, ни машины не получил.

— Нарушение произошло в Беларуси, поэтому ваша милиция должна давать запросы на экстрадицию подозреваемого из России к вам. Своего клиента я предупредила: не вернешь деньги за машину — будет уголовное дело. Видимо, денег у него нет, — объяснила адвокат подозреваемого из Ижевска Галина Ковальчук. — Если он на свободе, значит, никаких документов в нашу полицию еще не поступало.

В МВД по Удмуртской Республике AUTO.TUT.BY ответили, что информировать о проведенных проверках и о подозреваемых в преступлениях жителях Ижевска они «без согласия белорусского следствия не могут: не имеют на это юридического права».

В Следственном комитете по Витебской области AUTO.TUT.BY сообщили, что по фактам похищений двух авто из Минска и Витебска летом этого года были возбуждены уголовные дела по ч. 3 и ч. 4 ст. 209 УК Беларуси (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), которые на сегодняшний момент соединены в одном производстве.

— Подозреваемый в совершении преступления находится на территории РФ. Следователи проводят необходимые следственные действия, допрашивают свидетелей. В настоящее время готовятся документы для направления поручений об оказании правовой помощи в компетентное учреждение юстиции Российской Федерации. Расследование уголовного дела продолжается, — рассказала официальный представитель Оксана Лазько.

«Если человек из Ижевска, машину ему не давать?»


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

В то, что автомобили вернут, директора фирм проката уже не верят — «они давно разобраны». Сейчас главная задача — наказать виновных и предотвратить новые преступления.

— Время идет, а видимого движения нет. Сейчас заявления лежат в нескольких РУВД Минска, а еще в райцентрах и в России. Известны люди, которые не вернули наши машины — они не скрываются, сидят в соцсетях, приезжают к нам по подлинным документам, спокойно забирают наши машины. Что делать будем? — задается риторическим вопросом предприниматель Денис.

— Думаю, ижевские уверены в своей безнаказанности, поэтому сюда и едут, — считает прокатчик Александр. — После того как исчезла моя машина, эти люди снова звонили и просили авто. Я сказал, что машину они могут забрать на Орловской, 58 — это адрес милиции. В тот же день исчезли две машины в другом прокате! Получается, если человек из Ижевска хочет взять машину, ему нужно всегда отказывать?

Сейчас фирмы проката готовят коллективное обращение к властям, с просьбой объединить все уголовные дела по их обращениям в одно, а также оказать помощь и проконсультировать прокаты о том, как сделать так, чтобы аналогичные преступления больше не повторялись.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Клиенты-злоумышленники были избирательны: почти всегда брали в аренду только свежие авто - 2017−2018 годов выпуска.
 
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