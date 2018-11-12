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Нашумевший виниловый и кварц-виниловый пол: почему стоит выбрать его?

13.11.2018 11:36 — Разное | Аргументы и факты  
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Нашумевший виниловый и кварц-виниловый пол: почему стоит выбрать его?
АиФ

Альтернатива есть – виниловая плитка, либо улучшенная ее версия – кварц-виниловая плитка.

В подробном представлении она уже не нуждается: виниловые полы сегодня можно найти на полках строительных гипермаркетов, а кварц-винил встречается в салонах напольных покрытий.

Знаете ли Вы, что в Германии большинство владельцев офисов и бутиков делают свой выбор напольного покрытия в пользу кварц-виниловой плитки, а в Австралии виниловыми полами уже давно никого не удивишь – там это самое популярное решение пола как в доме, так и в коммерческих помещениях?  Признанный лидер по производству кварц-винила – Южная Корея – на протяжении десятилетий экспортирует полы в Канаду, США.

Так в чем секрет популярности виниловой плитки? Чем же вызван такой интерес?

Нашумевший виниловый и кварц-виниловый пол: почему стоит выбрать его?Виниловая плитка для пола является универсальным покрытием, прежде всего, привлекающим покупателей стойкостью материала. К примеру кварц-винил Art Tile (Южная Корея)  имеет защитный слой PUR с добавлением микрокерамики, благодаря которому  пол имеет 34/43 класс эксплуатации, а его срок службы в бытовых условиях составляет 25 лет.

Нашумевший виниловый и кварц-виниловый пол: почему стоит выбрать его?Вторым по счету, но не по значимости преимуществом кварц-винила является его 100% влагостойкость. На выставках по интерьеру кварц-виниловый пол часто представлен погруженным в аквариум с рыбками, таким образом наиболее красноречиво демонстрируя свое свойство влагостойкости. Кварц-винил не только не боится попадания воды, но в дополнение препятствует возникновению плесени, грибка. Данный аспект выгодно отличает его от ламината, пробковых полов, линолеума, паркета. Кварц-виниловую плитку можно укладывать даже в тех помещениях, где имеются высокие показатели влажности: бассейн, душевые комнаты, туалеты и ванные комнаты.

Важным преимуществом кварц-винила является его «теплота» и свойство антискольжения. Особенно это порадует тех, кто всё-таки решил уложить этот вид пола в ванной комнате или другом влажном помещении. Только представьте, Вы выходите из душа, и вместо того, чтобы стать на холодную керамическую плитку одновременно балансируя, чтобы не поскользнуться, вы становитесь на тёплый кварц-виниловый пол с приятной текстурой, которая препятствует скольжению.  Свойство антискольжения оценят также владельцы домашних животных: благодаря текстуре пола лапы котов и собак не будет разъезжаться и «пробуксовывать».

Нашумевший виниловый и кварц-виниловый пол: почему стоит выбрать его?
 

Нашумевший виниловый и кварц-виниловый пол: почему стоит выбрать его?Важная информация для любителей новых технологий: кварц-винил можно использовать совместно с системой «Тёплый пол»! Вы смело можете расширять «зону влияния» тёплых полов с туалета и ванной комнаты, где мы привыкли видеть керамическую плитку, на весь дом, уйти от использования радиаторов и согреть свой дом с помощью напольного отопления. Сочетать кварц-винил можно с любыми видами «Тёплого пола»: как с водяными, так и с электро.

Нельзя не упомянуть и эстетические показатели, которыми обладает кварц-виниловая плитка для пола: фото — явное тому доказательство. Укладывая такую плитку, можно применить фантазию и вдоволь «накреативиться». Используя разные цвета, можно создать оригинальные комбинации, к примеру, в центре уложить квадрат мраморной текстуры, а по периметру разные фактуры дерева.

Нашумевший виниловый и кварц-виниловый пол: почему стоит выбрать его?
Фото: АиФ

Нашумевший виниловый и кварц-виниловый пол: почему стоит выбрать его?Также нужно отметить, что при желании можно купить элегантно оформленную плитку, реалистично имитирующую современный паркет, и уложить ее так, чтобы она имела максимальное сходство с паркетными узорами: «елочка» либо «палуба».

Одни плюсы … где подвох?

Подвоха нет. Кварц-винил не зря является признанным фаворитом в мире полов в большинстве развитых стран. При условии качественно монтажа на предварительно выровненное основание, а также грамотного подхода к выбору кварц-винила, Вы получите долговечный и красивый пол. Остерегаться стоит только неумелых монтажников и непроверенных производителей пола. К выбору производителя стоит отнестись особенно внимательно, учитывая относительную новизну кварц-винила в Беларуси и соответственно большого количество подделок. Смело могу рекомендовать кварц-виниловые полы производства ART TILE (Южная Корея)  https://art-tile.by/

Нашумевший виниловый и кварц-виниловый пол: почему стоит выбрать его?

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Ламинат надоел, линолеум - это как-то несерьёзно, керамическую плитку везде не положишь, а паркет слишком капризный. Что уложить на пол? Какое напольное покрытие...
 
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