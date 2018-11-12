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Кутузов, Ломоносов, Менделеев: сформированы шорт-листы имен для российских аэропортов

13.11.2018 11:48 — Разное | Ежедневник  
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Кутузов, Ломоносов, Менделеев: сформированы шорт-листы имен для российских аэропортов

ВЦИОМ опубликовал данные опроса в рамках проекта "Великие имена России".

Московским аэропортам могут дать названия в честь легендарных военачальников, ученых, литераторов и политиков, сообщает ВЦИОМ, пишет Интерфакс.

Согласно данным опроса в рамках проекта "Великие имена России" ВЦИОМ, в число лидеров среди предложенных имен для аэропорта "Домодедово" вошли военачальники Георгий Жуков, Михаил Кутузов, ученый Михаил Ломоносов и политик Евгений Примаков.

Аэропорту "Шереметьево" россияне хотели бы присвоить имена ученого Дмитрия Менделеева, поэта и писателя Александра Пушкина, военачальника Константина Рокоссовского, авиаконструктора Андрея Туполева. А "Внуково" могут дать имена ученых Сергея Королева, Константина Циолковского или Туполева.

Петербургскому аэропорту "Пулково" предлагали присвоить имена государственных деятелей Петра Великого и Александра Невского, а также Пушкина.

Самым "литературным" аэропортом может стать воздушная гавань Пензы. Ему предлагали присвоить имена писателей Александра Куприна, Михаила Лермонтова и Виссариона Белинского.

Среди названий для Калининградского аэропорта лидируют имена философа Иммануила Канта и императрицы Елизаветы Петровны.

Для Симферопольского аэропорта предлагают имена живописца Ивана Айвазовского, императрицы Екатерины Великой и адмирала Павла Нахимова.

Также разным аэропортам предлагалось присвоить имена режиссеров Георгия Данелии, Эльдара Рязанова, писателей Александра Солженицына, Максима Горького, Павла Бажова, Петра Ершова, Виктора Астафьева, поэта Мусы Джалиля, художников Бориса Кустодиева, Ивана Шишкина, Николая Рериха, Василия Сурикова, императора Николая II, летчиков Алексея Маресьева, Валерия Чкалова, актеров Михаила Ульянова, Клары Лучко, одного из руководителей Земского ополчения Кузьмы Минина, башкирского национального героя Салавата Юлаева, уральского горнозаводчика Николая Демидова, ученого Игоря Курчатова, певца Дмитрия Хворостовского, поэта и певца Владимира Высоцкого.

Имя Жукова упоминалось как подходящее, по мнению респондентов, для пяти аэропортов, в том числе для аэропортов в Волгоградской области, Калуге и Екатеринбурге.

Опрос проводился среди 37 тыс. 600 респондентов в 39 регионах.

 
 
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ВЦИОМ опубликовал данные опроса в рамках проекта "Великие имена России".
 
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