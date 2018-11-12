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Белорусский вратарь "Нанси" подарил победу сопернику, пропустив курьезный гол

13.11.2018 11:45 — Разное | Tut.by  
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Белорусский вратарь Сергей Черник с начала этого сезона наконец-то нашел место в основе «Нанси». После этого он провел в основе первые два матча сборной в Лиге наций — но следующие два играл Андрей Горбунов. На носу еще две игры турнира — и если Игорь Криушенко посмотрел свежий матч второй французской лиги, то вряд ли поднимет Черника со скамейки.

«Нанси» в гостях играл с «Брестом» (французским, понятное дело) и особых надежд на успех не питал (клуб Черника занимает 20-е место в лиге, «Брест» до игры был на третьей строке). Но гости играли смело, и в первом тайме повели. Правда, в самом начале второй половины «Брест» отыгрался, и в том моменте к вратарю претензий нет. Но к концу матча Черник стал нервничать. Сначала изобразил что-то непонятное на выходе — благо, соперник простил.

А на 83-й минуте случился роковой ляп — Черник после удара головой собирался поймать мяч намертво, но тот проскользнул у него под мышкой и оказался за линией ворот.

Так «Нанси» в очередной раз проиграл (1:2) и остался на дне таблицы Лиги 2 — отрыв от спасительного 17-го места вырос до 9 очков.

 
Теги: Брест
 
 
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Так "Нанси" в очередной раз проиграл и остался на дне таблицы Лиги 2 - отрыв от спасительного 17-го места вырос до 9 очков.
 
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