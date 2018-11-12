ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Крысы в городе. Избавиться в нельзя, но можно держать их под контролем

13.11.2018 11:59 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Крысы в городе. Избавиться в нельзя, но можно держать их под контролем
Фото из открытых источников

В конце октября в подъезде  одной из столичных многоэтажек  ребенка покусала крыса. Вечером 12-летняя девочка возвращалась домой из школы. На восьмом этаже школьница вышла из лифта и увидела крысу, которая вылезла из мусоропровода. Девочка подошла к ней из любопытства, а крыса прыгнула на ребенка и укусила за палец.

Крысиная «перепись»

Центр профилактической дезинфекции обслуживает около 70% жилых домов в столице. И, по словам специалиста, крысиное нашествие Минску не грозит:  ситуация с грызунами в столице под контролем.

Так, согласно показателю, установленному Минздравом, в норме не более 15% площади (обслуживаемой территории, жилого дома, административного здания)  может быть заселено грызунами, насекомыми. Иными словами, при этой цифре будет сохраняться стабильная удовлетворительная эпидемиологическая обстановка, а экономический урон от грызунов будет минимальным. Таким образом, в октябре на территории, где работает Центр профилактической дезинфекции, в жилых домах эта цифра составила всего 2,7 %.

Центр профилактической дезинфекции  определяет относительную интенсивность заселения строений грызунами. Сейчас этот показатель также стабильный: около 2 особей на 1000 м2 заселенной площади.

Анализ ситуации проводится два раза в год: осенью, когда холодает и крысы с улицы возвращаются в свои жилища, и весной – в период активного размножения грызунов. Так, в 2014 году данный показатель составил 2,1 особи на 1000 м2, в 2015 – 2,3; в 2016 - 1,8; в 2017 – 2,4, в 2018 – 2.

Умные и живучие

Из всех грызунов, которые обитают в столице, 95% - крысы.

Крысы отличаются от других грызунов повышенной потребностью в пище животного происхождения. Неудивительно, что их как магнитом тянет к человеческому жилью: ведь обычные пищевые отходы представляют собой чудесный сбалансированный корм для этих хвостатых созданий. Также их привлекает большое количество мест для укрытия.

Крысы в городе. Избавиться в нельзя, но можно держать их под контролем
Зоозащитники: крысы плодятся из-за чрезмерного отлова котов
Подробнее

В основном грызуны обитают в подвалах, на технических этажах, в мусоропроводной камере. Причем крысы живут как в старых домах, так и в новостройках. Они приспосабливаются к любым условиям.

Основные пути передвижения крыс – коммуникации.

- Коммуникации у нас не обрабатываются. Поэтому очень часто летом, когда отключают воду, в жилых домах активизируются крысы, - рассказывает Ирина Петровна. - Они  прекрасно плавают и ныряют. Бывали случаи, когда грызуны выбирались из унитаза, находили пищу и тем же путем возвращались в свое убежище. К счастью, это единичные случаи.

Крыса способна перепрыгнуть через препятствие высотой до 80 см, а прыжок в длину на 1 м для нее – обычное дело. Это умные и разборчивые в корме животные. Крысы в состоянии прогрызать дыры даже в бетоне.

Эти грызуны очень осторожны. Они не выходят из своих жилищ и стараются не попадаться на глаза людям. Если вы увидели крысу днем, значит, она либо притравлена, либо больна. В любом случае лучше обойти ее стороной.

Ловушки и отрава

Теперь о главном: чем опасны крысы и почему от них нужно избавляться? Крысы — это источник, даже скопище паразитов, которые переносят опасные инфекции: чуму, холеру, криптоспоридиоз, лихорадку, клещевой энцефалит и т. д.

Есть разные способы борьбы с грызунами: крысоловки, клеевые составы. Но самый простой и действенный – отравленная приманка. Времена, когда крыс травили мышьяком, ушли в прошлое. Сейчас основная часть средств, которые используются для химической дератизации, – это антикоагулянты.

Крысы в городе. Избавиться в нельзя, но можно держать их под контролем
Крысы мрут от колбасы, в которой есть ГМ-соя
Подробнее

В качестве приманки могут быть печенье, сухарики, арахис, сыр. Крысы очень умны и не каждую приманку возьмут.

Если крысе не понравился вкус приготовленной приманки с ядом, она не станет ее доедать, да и сородичей предупредит. Сама не погибнет и других спасет: если одна крыса отравилась, остальные будут осторожничать.

Поэтому доза яда в приманке рассчитана таким образом, чтобы грызуны поедали отравленную «вкусняшку» несколько дней. Яд, как правило, действует не сразу, а после накопления в организме определенной дозы (обычно требуется 5-7 дней).

Если ситуация запущенная, то, чтобы избавиться от грызунов, и трех месяцев бывает недостаточно. Но с каждой обработкой, крыс будет все меньше и меньше.

Тех грызунов, которых отлавливают специалисты Центра, проверяют в лаборатории особо опасных инфекций Республиканского центра гигиены и эпидемиологии.

Кто поможет

Как пояснила Ирина Петровна, на самом деле на крыс в домах граждане жалуются не так часто. К примеру, за 2017 год в Центр поступило 5 жалоб от граждан, в 2018 году – 10. Иногда люди сообщают, что видели крыс на территории возле дома. Но специалисты обрабатывают только здания (подвалы, мусоросборные камеры), а дворы, парки, скверы остаются без внимания.

По нормам в местах общего пользования дератизация должна проводиться не менее раза в месяц.

Если в местах общего пользования вашего дома появились мыши или крысы, необходимо обратиться в организацию, на обслуживании которой находится дом (ЖЭС, ЖЭУ, ТС или ЖСК и т.п.). Обслуживающая организация должна обеспечить проведение истребительных мероприятий по борьбе с грызунами и насекомыми. Для осуществления этих работ следует заключить договор со специализированной организацией или подать разовую заявку на обработку.

Кстати, при желании жильцы могут обратиться в Центр профилактической дезинфекции напрямую. Услуги по дератизации в центре стоят недорого: обработка «однушки» обойдется всего в 4,31 рубля, частного дома площадью 300 м2 - 16,87 рубля. Дороже стоит обработка квартиры площадью 210 м2 – 29,82 рубля.

Также граждане могут вызвать и частных специалистов, которые имеют санитарно-гигиеническое заключение на проведение подобных работ.

СПРАВКА «АиФ»

  • Средняя продолжительность жизни крысы – около 2 лет.
  • За год одна крыса съедает примерно 12 кг пищи.
  • По примерным оценкам, крыс на Земле вдвое больше, чем людей.
  • У крыс очень хорошо развита память. Лабораторные крысы с завязанными глазами по памяти успешно преодолевают ранее пройденные лабиринты.
  • Стая диких крыс вполне способна напасть на добычу, превосходящую их по размерам в десятки раз (например, на собаку).
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какова ситуация с крысами в столице и куда обращаться, если вдруг в своем подъезде увидел грызуна, «АиФ» решил узнать у заместителя главного врача Центра...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Немножко тактика поменялась». Первая победа «Динамо» с новым тренером
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика