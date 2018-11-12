Крысы в городе. Избавиться в нельзя, но можно держать их под контролем

В конце октября в подъезде одной из столичных многоэтажек ребенка покусала крыса. Вечером 12-летняя девочка возвращалась домой из школы. На восьмом этаже школьница вышла из лифта и увидела крысу, которая вылезла из мусоропровода. Девочка подошла к ней из любопытства, а крыса прыгнула на ребенка и укусила за палец.

Крысиная «перепись»

Центр профилактической дезинфекции обслуживает около 70% жилых домов в столице. И, по словам специалиста, крысиное нашествие Минску не грозит: ситуация с грызунами в столице под контролем.

Так, согласно показателю, установленному Минздравом, в норме не более 15% площади (обслуживаемой территории, жилого дома, административного здания) может быть заселено грызунами, насекомыми. Иными словами, при этой цифре будет сохраняться стабильная удовлетворительная эпидемиологическая обстановка, а экономический урон от грызунов будет минимальным. Таким образом, в октябре на территории, где работает Центр профилактической дезинфекции, в жилых домах эта цифра составила всего 2,7 %.

Центр профилактической дезинфекции определяет относительную интенсивность заселения строений грызунами. Сейчас этот показатель также стабильный: около 2 особей на 1000 м2 заселенной площади.

Анализ ситуации проводится два раза в год: осенью, когда холодает и крысы с улицы возвращаются в свои жилища, и весной – в период активного размножения грызунов. Так, в 2014 году данный показатель составил 2,1 особи на 1000 м2, в 2015 – 2,3; в 2016 - 1,8; в 2017 – 2,4, в 2018 – 2.

Умные и живучие

Из всех грызунов, которые обитают в столице, 95% - крысы.

Крысы отличаются от других грызунов повышенной потребностью в пище животного происхождения. Неудивительно, что их как магнитом тянет к человеческому жилью: ведь обычные пищевые отходы представляют собой чудесный сбалансированный корм для этих хвостатых созданий. Также их привлекает большое количество мест для укрытия.



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В основном грызуны обитают в подвалах, на технических этажах, в мусоропроводной камере. Причем крысы живут как в старых домах, так и в новостройках. Они приспосабливаются к любым условиям.

Основные пути передвижения крыс – коммуникации.

- Коммуникации у нас не обрабатываются. Поэтому очень часто летом, когда отключают воду, в жилых домах активизируются крысы, - рассказывает Ирина Петровна. - Они прекрасно плавают и ныряют. Бывали случаи, когда грызуны выбирались из унитаза, находили пищу и тем же путем возвращались в свое убежище. К счастью, это единичные случаи.

Крыса способна перепрыгнуть через препятствие высотой до 80 см, а прыжок в длину на 1 м для нее – обычное дело. Это умные и разборчивые в корме животные. Крысы в состоянии прогрызать дыры даже в бетоне.

Эти грызуны очень осторожны. Они не выходят из своих жилищ и стараются не попадаться на глаза людям. Если вы увидели крысу днем, значит, она либо притравлена, либо больна. В любом случае лучше обойти ее стороной.

Ловушки и отрава

Теперь о главном: чем опасны крысы и почему от них нужно избавляться? Крысы — это источник, даже скопище паразитов, которые переносят опасные инфекции: чуму, холеру, криптоспоридиоз, лихорадку, клещевой энцефалит и т. д.

Есть разные способы борьбы с грызунами: крысоловки, клеевые составы. Но самый простой и действенный – отравленная приманка. Времена, когда крыс травили мышьяком, ушли в прошлое. Сейчас основная часть средств, которые используются для химической дератизации, – это антикоагулянты.



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В качестве приманки могут быть печенье, сухарики, арахис, сыр. Крысы очень умны и не каждую приманку возьмут.

Если крысе не понравился вкус приготовленной приманки с ядом, она не станет ее доедать, да и сородичей предупредит. Сама не погибнет и других спасет: если одна крыса отравилась, остальные будут осторожничать.

Поэтому доза яда в приманке рассчитана таким образом, чтобы грызуны поедали отравленную «вкусняшку» несколько дней. Яд, как правило, действует не сразу, а после накопления в организме определенной дозы (обычно требуется 5-7 дней).

Если ситуация запущенная, то, чтобы избавиться от грызунов, и трех месяцев бывает недостаточно. Но с каждой обработкой, крыс будет все меньше и меньше.

Тех грызунов, которых отлавливают специалисты Центра, проверяют в лаборатории особо опасных инфекций Республиканского центра гигиены и эпидемиологии.

Кто поможет

Как пояснила Ирина Петровна, на самом деле на крыс в домах граждане жалуются не так часто. К примеру, за 2017 год в Центр поступило 5 жалоб от граждан, в 2018 году – 10. Иногда люди сообщают, что видели крыс на территории возле дома. Но специалисты обрабатывают только здания (подвалы, мусоросборные камеры), а дворы, парки, скверы остаются без внимания.

По нормам в местах общего пользования дератизация должна проводиться не менее раза в месяц.

Если в местах общего пользования вашего дома появились мыши или крысы, необходимо обратиться в организацию, на обслуживании которой находится дом (ЖЭС, ЖЭУ, ТС или ЖСК и т.п.). Обслуживающая организация должна обеспечить проведение истребительных мероприятий по борьбе с грызунами и насекомыми. Для осуществления этих работ следует заключить договор со специализированной организацией или подать разовую заявку на обработку.

Кстати, при желании жильцы могут обратиться в Центр профилактической дезинфекции напрямую. Услуги по дератизации в центре стоят недорого: обработка «однушки» обойдется всего в 4,31 рубля, частного дома площадью 300 м2 - 16,87 рубля. Дороже стоит обработка квартиры площадью 210 м2 – 29,82 рубля.

Также граждане могут вызвать и частных специалистов, которые имеют санитарно-гигиеническое заключение на проведение подобных работ.

СПРАВКА «АиФ»