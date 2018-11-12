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Более 2 т шоколада представлено на выставке «Искусство шоколада» в Минске

13.11.2018 11:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Более 2 т шоколада представлено на выставке «Искусство шоколада» в Минске
TUT.by

Это международная выставка в рамках мирового турне уже посетила более 20 городов мира и наконец добралась до Минска. Посмотреть на шоколадные экспонаты уже успело более 1 000 000 зрителей по всему миру.

Концепция выставки: трогай, пробуй, твори, смотри, удивляйся, играй – означает полное погружение в мир шоколадного искусства.

Каждый посетитель выставки может попробовать себя в роли шоколатье – шоколадного мастера, на организованных мастер-классах, где учат создавать свои шоколадные поделки.

Игровая зона выставки позволяет сыграть в шоколадные шашки, поработать настоящими шоколадными инструментами (молотки, гаечные ключи, болты и пр.)

Зеркальная комната позволит увидеть свое отражение в зеркалах из черного, молочного и белого шоколада.

Для создания некоторых экспонатов ушло боле 65 кг шоколада. Например, эйфелева башня, высотой 2 метра и рояль из белого шоколада.

Более 2 т шоколада представлено на выставке «Искусство шоколада» в Минске Кондитерам Швейцарии удалось создать четвертый сорт шоколада

Для оформления выставки использованы специальные ЗD фото-стены, делая фото на фоне которых получается реалистичный эффект присутствия изображенных объектов в едином пространстве с человеком

Дополнительным интерактивным развлечением организаторы предлагают участие в квесте. Каждому купившему билет выдается задание, которое нужно пройти внимательно рассматривая выставку. Успешным участникам предлагается 20% скидка на мастер-классы.

Интересные факты о выставке:

  • Все экспонаты созданы только для этой выставки и утилизируются после завершения проекта.
  • Для создания всех экспонатов использовано более 2 тонн шоколада.
  • На выставке представлен шоколад всех цветов и оттенков (зеленый, розовый, голубой…) .
 
Теги: Минск
 
 
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25 октября 2018 года в Национальном историческом музее г. Минска состоялось открытие уникального выставочного проекта «Искусство шоколада». Продлится выставка до 8...
 
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