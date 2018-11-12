Более 2 т шоколада представлено на выставке «Искусство шоколада» в Минске

Это международная выставка в рамках мирового турне уже посетила более 20 городов мира и наконец добралась до Минска. Посмотреть на шоколадные экспонаты уже успело более 1 000 000 зрителей по всему миру.

Концепция выставки: трогай, пробуй, твори, смотри, удивляйся, играй – означает полное погружение в мир шоколадного искусства.

Каждый посетитель выставки может попробовать себя в роли шоколатье – шоколадного мастера, на организованных мастер-классах, где учат создавать свои шоколадные поделки.

Игровая зона выставки позволяет сыграть в шоколадные шашки, поработать настоящими шоколадными инструментами (молотки, гаечные ключи, болты и пр.)

Зеркальная комната позволит увидеть свое отражение в зеркалах из черного, молочного и белого шоколада.

Для создания некоторых экспонатов ушло боле 65 кг шоколада. Например, эйфелева башня, высотой 2 метра и рояль из белого шоколада.

Для оформления выставки использованы специальные ЗD фото-стены, делая фото на фоне которых получается реалистичный эффект присутствия изображенных объектов в едином пространстве с человеком

Дополнительным интерактивным развлечением организаторы предлагают участие в квесте. Каждому купившему билет выдается задание, которое нужно пройти внимательно рассматривая выставку. Успешным участникам предлагается 20% скидка на мастер-классы.

Интересные факты о выставке: