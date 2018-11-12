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Не прожигай свою жизнь

13.11.2018 — Разное | Івацэвіцкі веснік  
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Не прожигай свою жизнь

С 12 по 30 ноября 2018 года в районе будет проводиться республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!», направленная на предупреждение пожаров и гибели людей от них по причине неосторожного обращения с огнем в состоянии алкогольного опьянения.

 

Проблема эта для современного мира весьма серьезна. И внимание на нее обращает не только МЧС – тревогу бьют и другие ведомства и учреждения. Ежегодно в Беларуси происходит более 7 тысяч чрезвычайных ситуаций. Погибает около тысячи человек. Большинство возгораний происходит из-за незатушенной сигареты, а виновники пожара находятся в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшими подобных обстоятельств, как правило, являются сами виновники. Кроме того, беспечность и небрежность в обращении с огнем, зачастую представляет угрозу не только для самих нарушителей, но и для их близких. Не единичны случаи, когда вместе с ними гибнет вся семья. Именно поэтому поднимаемая проблема требует особого внимания и со стороны общественности.
 
Цель акции – еще раз напомнить гражданам о необходимости быть внимательными в вопросах пожарной безопасности и проявить заботу к тем, кто находится рядом – соседям, родственникам, знакомым. Ведь люди, злоупотребляющие спиртным и курящие в постели в состоянии алкогольного опьянения, ставят под угрозу не только себя, но и окружающих.
 
Для максимального охвата населения акция «Не прожигай свою жизнь!» будет носить разноплановый характер и пройдет в несколько этапов в среднеспециальных учебных заведениях, на промышленных предприятиях и в организациях, в крупных торговых центрах, а также в общественном транспорте.
 
Уважаемые граждане, будьте внимательны в вопросах собственной безопасности. Возможно, ваше неравнодушие спасет чью-то жизнь. Не пренебрегайте правилами безопасности. Не проявляйте беспечности и небрежности в обращении с огнем при курении. Берегите себя и своих близких!
 
Владислава Пархомик, старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Ивацевичского РОЧС.
 
 
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 В районе проводится республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!»
 
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