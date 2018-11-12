С 12 по 30 ноября 2018 года в районе будет проводиться республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!», направленная на предупреждение пожаров и гибели людей от них по причине неосторожного обращения с огнем в состоянии алкогольного опьянения.

Проблема эта для современного мира весьма серьезна. И внимание на нее обращает не только МЧС – тревогу бьют и другие ведомства и учреждения. Ежегодно в Беларуси происходит более 7 тысяч чрезвычайных ситуаций. Погибает около тысячи человек. Большинство возгораний происходит из-за незатушенной сигареты, а виновники пожара находятся в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшими подобных обстоятельств, как правило, являются сами виновники. Кроме того, беспечность и небрежность в обращении с огнем, зачастую представляет угрозу не только для самих нарушителей, но и для их близких. Не единичны случаи, когда вместе с ними гибнет вся семья. Именно по этому поднимаемая проблема требует особого внимания и со стороны общественности.

Цель акции – еще раз напомнить гражданам о необходимости быть внимательными в вопросах пожарной безопасности и проявить заботу к тем, кто находится рядом – соседям, родственникам, знакомым. Ведь люди, злоупотребляющие спиртным и курящие в постели в состоянии алкогольного опьянения, ставят под угрозу не только себя, но и окружающих.

Для максимального охвата населения акция «Не прожигай свою жизнь!» будет носить разноплановый характер и пройдет в несколько этапов в среднеспециальных учебных заведениях, на промышленных предприятиях и в организациях, в крупных торговых центрах, а также в общественном транспорте.

Уважаемые граждане, будьте внимательны в вопросах собственной безопасности. Возможно, ваше неравнодушие спасет чью-то жизнь. Не пренебрегайте правилами безопасности. Не проявляйте беспечности и небрежности в обращении с огнем при курении. Берегите себя и своих близких!

Владислава Пархомик, старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Ивацевичского РОЧС.