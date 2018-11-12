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Пенсии на экспорт. Сколько белорусов живет на пенсии за границей, а выплаты получают на родине
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
При этом пенсии выплачиваются также 6937 белорусам, которые проживают за пределами страны. Соотечественники проживают в Израиле, Испании, Польше, США, Германии, России, Латвии, Литве.
На 2018 год в бюджете ФСЗН на выплаты пенсий и пособий белорусам, которые выехали за границу, а также прибывшим в нашу страну иностранцам по международным договорам запланированы 92,1 миллиона рублей. В январе−июле на эту статью расходов из бюджета фонда потратили 43 миллиона 999 тысяч рублей.
За весь 2017 год эта сумма составила 81 миллион рублей. Основная часть пенсий выплачивалась тем, кто прибыл из России.
Ранее министр труда Ирина Костевич пояснила, что некоторые белорусы работали за пределами страны, а «в настоящее время, будучи в пенсионном возрасте, находятся за пределами Беларуси».
— В рамках международных договоров у нас установлен пропорциональный принцип: то есть если ты работал и в Беларуси, и в какой-то другой стране, то тебе пенсия выплачивается в той сумме и в том размере отработанного времени на территории Беларуси, — сказала Ирина Костевич. — Мы экспортируем пенсии в рамках 7 международных договоров за тот период, который они (уехавшие из страны, данные на начало июля этого года. — Прим. ред.) отработали в Республике Беларусь.
С какими странами Беларусь заключила договоры по пенсиям
В ФСЗН поясняют, что пенсии белорусам, которые проживают за пределами нашей страны, начисляются по соглашениям с другими государствами.
К примеру, Беларусь заключила двусторонние соглашения с Украиной, Молдовой и Таджикистаном, по которым пенсионное обеспечение граждан этих государств осуществляется по законодательству государства, на территории которого они проживают.
— В случае переселения пенсионера на территорию указанных государств выплата пенсии по прежнему месту жительства прекращается и назначается по новому месту жительства в соответствии с законодательством государства нового места жительства, — говорят в ФСЗН. — Если пенсионер получал пенсию по прежнему месту жительства, не предусмотренную законодательством государства переселения, то выплата пенсии ему производится компетентными органами того государства, которое назначило и выплачивало пенсию до выезда (т.е. производится экспорт пенсии).
В обоих случаях за назначением пенсии следует обращаться в территориальные органы соцзащиты по новому месту жительства.
С Россией и Литвой у нашей страны заключены договоры, по которым пенсии выплачиваются по пропорциональному принципу: назначение и выплата пенсий производится государством, на территории которого приобретен стаж, в том числе в период СССР. А при переселении пенсионера с территории одного государства на территорию другого пенсию продолжает выплачивать государство, которое ее назначило.
Из стран, которые раньше входили в состав СССР, Беларусь не заключила соглашения по пенсионному обеспечению с Азербайджаном, Грузией и Эстонией, уточняют в ФСЗН.
— В случае переселения пенсионера с территории Республики Беларусь на территорию вышеуказанных государств (а также государств дальнего зарубежья) выплата пенсии производится территориальным органом социальной защиты в соответствии со статьей 92 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» — за шесть месяцев вперед перед отъездом за границу, — поясняют в ФСЗН. — Если международным договором предусмотрен экспорт пенсий, то он осуществляется ФСЗН и за счет средств государственного социального страхования. Никакие удержания из пенсий при этом не производятся.
В ФСЗН уточняют, что расходы, связанные с выплатой пенсий лицам, проживающим на территории Беларуси, несет фонд без каких-либо удержаний из пенсий получателей.
— Иностранные граждане и лица без гражданства считаются постоянно проживающими в Республике Беларусь, если они имеют выданное органами внутренних дел разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь. Указанным лицам, получившим разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь, выдается вид на жительство, — отмечают в ФСЗН. — После получения вида на жительство за назначением (экспортом назначенной) пенсии следует обращаться в органы по труду, занятости и социальной защите Республики Беларусь по месту проживания.
При этом выплату пенсий, поступивших от компетентных органов государства прежнего места жительства, осуществляет фонд через перечисление сумм через банки на вкладные счета получателей пенсий. При этом вкладные счета должны быть открыты в белорусских рублях, так как выплата пенсий осуществляется в национальной валюте государства проживания получателя пенсии.
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В Беларуси получают пенсии 26 367 иностранцев, сообщает Фонд социальной защиты населения.
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