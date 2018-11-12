Пенсии на экспорт. Сколько белорусов живет на пенсии за границей, а выплаты получают на родине



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

С какими странами Беларусь заключила договоры по пенсиям

При этом пенсии выплачиваются также 6937 белорусам, которые проживают за пределами страны. Соотечественники проживают в Израиле, Испании, Польше, США, Германии, России, Латвии, Литве.На 2018 год в бюджете ФСЗН на выплаты пенсий и пособий белорусам, которые выехали за границу, а также прибывшим в нашу страну иностранцам по международным договорам запланированы 92,1 миллиона рублей. В январе−июле на эту статью расходов из бюджета фонда потратили 43 миллиона 999 тысяч рублей.За весь 2017 год эта сумма составила 81 миллион рублей. Основная часть пенсий выплачивалась тем, кто прибыл из России.Ранее министр трудапояснила, что некоторые белорусы работали за пределами страны, а— сказала Ирина Костевич. —В ФСЗН поясняют, что пенсии белорусам, которые проживают за пределами нашей страны, начисляются по соглашениям с другими государствами.К примеру, Беларусь заключила двусторонние соглашения с Украиной, Молдовой и Таджикистаном, по которым пенсионное обеспечение граждан этих государств осуществляется по законодательству государства, на территории которого они проживают.— говорят в ФСЗН. —В обоих случаях за назначением пенсии следует обращаться в территориальные органы соцзащиты по новому месту жительства.С Россией и Литвой у нашей страны заключены договоры, по которым пенсии выплачиваются по пропорциональному принципу: назначение и выплата пенсий производится государством, на территории которого приобретен стаж, в том числе в период СССР. А при переселении пенсионера с территории одного государства на территорию другого пенсию продолжает выплачивать государство, которое ее назначило.Из стран, которые раньше входили в состав СССР, Беларусь не заключила соглашения по пенсионному обеспечению с Азербайджаном, Грузией и Эстонией, уточняют в ФСЗН.— поясняют в ФСЗН. —В ФСЗН уточняют, что расходы, связанные с выплатой пенсий лицам, проживающим на территории Беларуси, несет фонд без каких-либо удержаний из пенсий получателей.отмечают в ФСЗН. —При этом выплату пенсий, поступивших от компетентных органов государства прежнего места жительства, осуществляет фонд через перечисление сумм через банки на вкладные счета получателей пенсий. При этом вкладные счета должны быть открыты в белорусских рублях, так как выплата пенсий осуществляется в национальной валюте государства проживания получателя пенсии.