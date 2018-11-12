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24-летний форвард сборной Беларуси возвращается в минское "Динамо"

13.11.2018 11:41 — Разное | UDF  
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Фото: iihfworlds2015.com
24-летний нападающий сборной Беларуси Артур Гаврус возвращается в минское «Динамо». Об этом сообщает группа «ВКонтакте» клуба «Динамо-Молодечно».

— Ни для кого не секрет, что нападающий Артур Гаврус великолепно проявил себя на прошедшем «Кубке 4 наций VELCOM». Артур провел на льду все три матча, отметился тремя результативными баллами (1+2) и по праву был признан лучшим нападающим турнира. Возможно, сей факт повлиял на дальнейшую судьбу игрока. Сегодня Артур покидает наш клуб по соглашению cторон. Дальнейшую карьеру Артур Гаврус продолжит в ХК «Динамо-Минск», с которым подпишет односторонний контракт до конца этого сезона. Артур, спасибо за подаренные эмоции. Удачи и спортивных успехов! — говорится в сообщении группы «Динамо-Молодечно» «ВКонтакте».

Артур Гаврус выступал за минское «Динамо» в 2013—2018 годах, проведя 140 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ и набрав 33 (14+19) результативных балла. Еще 3 игры и 1 (0+1) очко на его счету в Кубке Гагарина в 2017-м.

В прошлом сезоне Артур Гаврус провел в КХЛ только 17 матчей, отметившись всего 1 (0+1) очком. Концовку сезона форвард отыграл за «Динамо-Молодечно», заработав 10 (6+4) баллов в 14 встречах регулярного чемпионата Беларуси и 9 (6+3) очков в 11 поединках плей-офф.

Нынешний сезон Артур Гаврус начал в белорусской экстралиге за «Динамо-Молодечно», которое перестало быть фарм-клубом «зубров». В 21 матче чемпионата страны нападающий отличился 19 (5+14) баллами и является вторым бомбардиром команды.

В составе национальной сборной Беларуси Гаврус выступал на 4 чемпионатах мира (2013, 2015, 2016, 2018) и набрал 7 (4+3) очков в 25 матчах. Наиболее успешным для него выдался ЧМ-2015, где форвард заработал 5 (2+3) баллов в 8 встречах.

 
Теги: Минск
 
 
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24-летний нападающий сборной Беларуси Артур Гаврус возвращается в минское "Динамо".
 
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