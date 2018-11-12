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Geely для всей семьи: внешность китайского минивэна раскрыли за несколько дней до премьеры
Фото: Geely
Готовый товарный образец однообъемника, который у китайских дилеров появится до конца текущего года, будет представлен общественности на открывающемся 16 ноября автосалоне в Гуанчжоу. Подробностей пока немного — известно, что в длину минивэн растянется на 4706 мм, колесная база у него достигает 2805 мм, а салон способен вместить от пяти до семи человек.
Фото: Geely
О технической платформе Jiaji, передок которого украсил фирменный концентрический рисунок радиаторной решетки, данных тоже нет. По информации китайских сертификационных органов, новинка получит под капот 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 177 лошадиных сил. Позже должна подоспеть и бензоэлектрическая версия минивэна.
Фото: Geely
В фирме не скрывают глобальных амбиций: Jiaji планируется поставлять и на внешние рынки — для экспортного варианта минивэна, по негласной традиции Geely наверняка придумают другое, более благозвучное название.
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