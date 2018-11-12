Geely для всей семьи: внешность китайского минивэна раскрыли за несколько дней до премьеры



Фото: Geely

Фото: Geely

Фото: Geely

Готовый товарный образец однообъемника, который у китайских дилеров появится до конца текущего года, будет представлен общественности на открывающемся 16 ноября автосалоне в Гуанчжоу. Подробностей пока немного — известно, что в длину минивэн растянется на 4706 мм, колесная база у него достигает 2805 мм, а салон способен вместить от пяти до семи человек.О технической платформе Jiaji, передок которого украсил фирменный концентрический рисунок радиаторной решетки, данных тоже нет. По информации китайских сертификационных органов, новинка получит под капот 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 177 лошадиных сил. Позже должна подоспеть и бензоэлектрическая версия минивэна.В фирме не скрывают глобальных амбиций: Jiaji планируется поставлять и на внешние рынки — для экспортного варианта минивэна, по негласной традиции Geely наверняка придумают другое, более благозвучное название.