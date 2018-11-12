Астрономы назвали причину спонтанных взрывов мин в 1970-е

Анализ недавно рассекреченных военных документов США подтвердил, что в 1972 году мощная геомагнитная буря спровоцировала взрывы десятков морских мин. Раньше странный инцидент оставался не объясненным. Научная работа об этом опубликована в журнале Space Weather , кратко об исследовании пишет Gizmodo .



Вспышка на Солнце в июле 2018 года. Изображение: SDO, NASA / tesis.lebedev.ru

В 1972 году в ходе операции «Карманные деньги» военно-морской флот США провел минирование основных портов Северного Вьетнама. Всего было выставлено 11 тысяч морских мин.

4 августа члены экипажа на борту американского самолета внезапно заметили серию взрывов к югу от Хайфона. Всего за 30 секунд они зарегистрировали около 20−30 срабатываний мин. Также они увидели от 25 до 30 пятен мутной воды, что говорило о новых взрывах.

Это было странное явление, так как не было никаких явных причин для неожиданной детонации мин. Не так давно документы об этом инциденте были рассекречены. В новой работе американские исследователи объединили данные наблюдений со сведениями о солнечной активности в то время.

Выяснилось, что именно в августе 1972 года была зафиксирована самая интенсивная солнечная активность за все время наблюдений. С 2 по 4 августа в области пятен MR 11 976 произошла серия вспышек. Облака заряженных частиц достигли Земли всего за 14,6 часа. Это очень быстро, обычно для таких импульсов требуется от одного до четырех дней.

По мнению авторов работы, мины сдетонировали именно по этой причине. Помимо взрывов геомагнитная буря вызвала перебои в электроснабжении и работе телеграфа.

Авторы работы заявили, что геомагнитная буря 1972 года была сравнима по силе с «Солнечным суперштормом» 1859 года, который также называют «Событием Кэррингтона».

Исследователи отмечают, что такое событие может повториться. Среди его последствий возможны серьезные сбои — например, выход из строя спутников и электросетей. Также человечество может столкнуться с технологическими уязвимостями, о которых пока не знает. Изучение геомагнитных бурь прошлого может помочь человечеству себя обезопасить.