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Как нарушают водители Гродно: подборка за год с регистратора маршрутки
Водитель одной из гродненских маршруток размещает на своем
За год на канале маршрутчика собралось 70 ситуаций с нарушениями. Основные из них: проезд на красный, пересечение двойной сплошной и создание аварийной ситуации из-за резких перестроений.
Интересно, что водитель не передает видео нарушений в ГАИ. Более того, он умышленно искажает дату в настройках регистратора, чтобы нарушителей не смогли привлечь к ответственности. Мужчина хочет, чтобы те увидели себя со стороны и стали лучше.
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Водитель не передает видео нарушений в ГАИ. Более того, он умышленно искажает дату в настройках регистратора, чтобы нарушителей не смогли привлечь к...
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