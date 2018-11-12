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Как нарушают водители Гродно: подборка за год с регистратора маршрутки

13.11.2018 12:06 — Разное | Tut.by  
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Водитель одной из гродненских маршруток размещает на своем YouTube-канале видео нарушений, которые допускают автомобилисты. Делает он это для того, чтобы нарушители увидели себя со стороны и стали лучше, пишет «АвтоГродно».

За год на канале маршрутчика собралось 70 ситуаций с нарушениями. Основные из них: проезд на красный, пересечение двойной сплошной и создание аварийной ситуации из-за резких перестроений.

Интересно, что водитель не передает видео нарушений в ГАИ. Более того, он умышленно искажает дату в настройках регистратора, чтобы нарушителей не смогли привлечь к ответственности. Мужчина хочет, чтобы те увидели себя со стороны и стали лучше.

 
Теги: Гродно
 
 
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Водитель не передает видео нарушений в ГАИ. Более того, он умышленно искажает дату в настройках регистратора, чтобы нарушителей не смогли привлечь к...
 
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