Как нарушают водители Гродно: подборка за год с регистратора маршрутки

Водитель одной из гродненских маршруток размещает на своем YouTube-канале видео нарушений, которые допускают автомобилисты. Делает он это для того, чтобы нарушители увидели себя со стороны и стали лучше, пишет « АвтоГродно ».

За год на канале маршрутчика собралось 70 ситуаций с нарушениями. Основные из них: проезд на красный, пересечение двойной сплошной и создание аварийной ситуации из-за резких перестроений.

Интересно, что водитель не передает видео нарушений в ГАИ. Более того, он умышленно искажает дату в настройках регистратора, чтобы нарушителей не смогли привлечь к ответственности. Мужчина хочет, чтобы те увидели себя со стороны и стали лучше.