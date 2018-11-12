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Запасы калийных солей в Беларуси оцениваются в 7,5 млрд тонн

13.11.2018 11:35 — Разное | Интерфакс  
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Открытые запасы калийных солей в Беларуси оцениваются в 7,5 млрд тонн, их хватит на 160 лет, заявил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хмель.

"Запасы солей (калийных солей – ИФ) оцениваются в 7,5 млрд тонн, то есть предприятию (ОАО "Беларуськалий" – ИФ) их хватит более чем на 160 лет. И это не считая других месторождений и участков, которые могут быть введены в хозоборот", - сказал А.Хмель в интервью газете "Республика".

"Беларуськалий" является единственным производителем хлоркалия в Беларуси, а также одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок. "Беларуськалий" экспортирует свою продукцию через ОАО "Белорусская калийная компания" в 107 стран, при этом его доля в мировом экспорте калийных удобрений превышает 20%.

Общий объем производства калийных удобрений предприятием в 2017 году превысил 11,5 млн тонн, объем добычи руды составил более 50 млн тонн.

Предприятие в настоящее время функционирует на базе Старобинского месторождения калийных солей (Минская область) и включает в себя четыре рудоуправления, вспомогательные цеха и обслуживающие подразделения.

"Беларуськалий" ведет строительство ГОК на Петриковском месторождении (Гомельская область), балансовые запасы калийных солей которого составляют 1,8 млрд тонн, что позволит вести добычу в течение 100 лет. Стоимость проекта оценивается в $1,5-1,7 млрд. В декабре 2018 года планируется начало строительства Дарасинского рудника мощностью 8 млн тонн руды в год для поддержания сырьевой базы третьего рудоуправления.

 
 
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Открытые запасы калийных солей в Беларуси оцениваются в 7,5 млрд тонн, их хватит на 160 лет, заявил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды...
 
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