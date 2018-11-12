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Армения может предложить кандидата на пост генсека ОДКБ для работы до завершения установленного срока – МИД

13.11.2018 11:27 — Разное | Интерфакс  
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Армения в состоянии продолжить кандидата на пост генерального секретаря ОДКБ, чтобы завершить работу в установленные сроки - 2020 года, заявила во вторник пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.

"Армения, как страна, которая вносит своей вклад в укрепление ОДКБ, имеет достаточный ресурс, чтобы завершить свой срок в должности генсека организации в установленные сроки", - сказала А.Нагдалян на брифинге в Ереване.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с послом Азербайджана в Минске Латифом Гандиловым заявил в связи с ситуацией в организации: "Армения возглавляет ЕАЭС и ОДКБ, очень большая нагрузка на страну, которая находится на переходном периоде. Справится ли Армения?"

По словам белорусского лидера, и.о. премьера Армении Никол Пашинян "должен в правительстве просто разобраться с ситуацией".

А.Нагдалян заявила, что Армения рассматривает ОДКБ как площадку для обсуждения проблем коллективной безопасности с участием шести стран-членов.

Комментируя слова президента Беларуси, пресс-секретарь МИД Армении отметила, что "эта ситуация показывает, что в рамках ОДКБ существует необходимость обсуждений, показывает, что внутри ОДКБ есть проблемы".

"И это некорректно. Армения председательствовала в ОДКБ в 2015-2016 гг., и этот период считается одним из благополучных", - отметила пресс-секретарь МИД Армении.

По ее словам, приоритетом для Армении является укрепление и эффективная деятельность ОДКБ.

"И этот вопрос не ограничивается лишь проблемой генерального секретаря. Члены ОДКБ должны приложить усилия, направленные на укрепление организации и эффективность. Обсуждения по вопросу генсека были перенесены на 6 декабря, поскольку по этому вопросу не было достигнуто консенсуса. У нас есть своя позиция по решению вопроса, которая, однако, не обязательно должна совпадать с позицией других стран", - сказала А.Нагдалян.

Вакансия генсека ОДКБ открылась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Валерий Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.

В июле ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова, обвиняемого в попытке свержения конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.

В минувший четверг секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что решения по генсеку ОДКБ в ходе саммита организации в Астане не принято, занимать эту должность остается В.Семериков. "Будут решать чуть позже", - сказал Н.Патрушев журналистам.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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Армения в состоянии продолжить кандидата на пост генерального секретаря ОДКБ, чтобы завершить работу в установленные сроки - 2020 года, заявила во вторник...
 
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