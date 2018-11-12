График проведения мероприятий, посвящённых Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК

|Праздничное мероприятие
|Дата и время проведения
|Место проведения
|Концерт Сергея Славянского «Ангел мой»
|18.11.18
12.00
|Хотыничский СДК
|Тематический концерт «Зямны паклон, падзяка і пашана»
|17.11.18
13.00
|ДНТ д. Ганцевичи
|Тематический концерт «Слава табе, працаўнік сяла»
|18.11.18
16.00
|Денисковичский СК
|Тематический концерт «Дзе праца, там і слава»
|18.11.18
13.00
|Чудинский СДК
|Тематический концерт «Для цябе, сельскі працаўнік»
|17.11.18
19.00
|Раздяловичский СДК
|Вечер чествования «Сэрцам адданыя справе»
|17.11.18
14.00
|Островской СК
|Тематический концерт «І хлебам вітаем, і песняй»
|18.11.18
14.00
|Мальковичский СК
|Шоу-балет «Рандеву», г. Минск
|17.11.18
14.00
|Огаревичский СДК
|Концерт художественной самодеятельности ГДК г. Ганцевичи
|17.11.18
15.00
|М. Круговичский ДСКУ
|Тематический концерт «Будзе хлеб — будзе хата багата»
|17.11.18
17.00
|Б. Круговичский СК
|Концерт художественной самодеятельности Мирновского СДК Барановичского района
|17.11.18
13.00
|Будчанский СК
|Тематический концерт «Мы праслаўляем чалавека працы»
|18.11.18
13.00
|Начский СК
|Тематический концерт «Паклон сялянскай працы»
|17.11.18
18.00
|Куковский СДК
|Тематический концерт «Хвала і пашана табе, працаўнік»
|17.11.18
13.00
|Люсинский СК
|Тематический концерт «Хвала рукам, што пахнуць хлебам»
|18.11.18
13.00
|Задубенский КБ
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