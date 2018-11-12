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График проведения мероприятий, посвящённых Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК

13.11.2018 12:07 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Праздничное мероприятие Дата и время проведения Место проведения
Концерт Сергея Славянского «Ангел мой» 18.11.18
12.00		 Хотыничский СДК
Тематический концерт «Зямны паклон, падзяка і пашана» 17.11.18
13.00		 ДНТ д. Ганцевичи
Тематический концерт «Слава табе, працаўнік сяла» 18.11.18
16.00		 Денисковичский СК
Тематический концерт «Дзе праца, там і слава» 18.11.18
13.00		 Чудинский СДК
Тематический концерт «Для цябе, сельскі працаўнік» 17.11.18
19.00		 Раздяловичский СДК
Вечер чествования «Сэрцам адданыя справе» 17.11.18
14.00		 Островской СК
Тематический концерт «І хлебам вітаем, і песняй» 18.11.18
14.00		 Мальковичский СК
Шоу-балет «Рандеву», г. Минск 17.11.18
14.00		 Огаревичский СДК
Концерт художественной самодеятельности ГДК г. Ганцевичи 17.11.18
15.00		 М. Круговичский ДСКУ
Тематический концерт «Будзе хлеб — будзе хата багата» 17.11.18
17.00		 Б. Круговичский СК
Концерт художественной самодеятельности Мирновского СДК Барановичского района 17.11.18
13.00		 Будчанский СК
Тематический концерт «Мы праслаўляем чалавека працы»  18.11.18
13.00		 Начский СК
Тематический концерт «Паклон сялянскай працы» 17.11.18
18.00		 Куковский СДК
Тематический концерт «Хвала і пашана табе, працаўнік» 17.11.18
13.00		 Люсинский СК
Тематический концерт «Хвала рукам, што пахнуць хлебам» 18.11.18
13.00		 Задубенский КБ
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Теги: Минск
 
 
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Праздничное мероприятие Дата и время проведения Место проведения Концерт Сергея Славянского «Ангел мой» 18.11.18 12.00 Хотыничский СДК Тематический концерт «Зямны
 
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Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
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Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
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