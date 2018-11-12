ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Житель Дятлово перечислил интернет-мошенникам 3 тыс. долларов

13.11.2018 12:10 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Житель Дятлово перечислил интернет-мошенникам 3 тыс. долларов
Следственный комитет РБ

41-летний рабочий госпредприятия из Дятлово нашел в интернете сайт компании Quantum System, предлагающий заработать на сделках с фиксированной прибылью. Он посмотрел презентационный ролик и вложил 3 тысячи долларов. Деньги ушли на счет в России. 

Мужчина понял, что его обманули, когда попытался вывести деньги. Сотрудник Quantum System потребовал за эту операцию тысячу долларов, а после отказа исчез.

Следователи выяснили, что белорус перечислял деньги на адреса разных физлиц. Миллионер из презентационного ролика – это малоизвестный актер. Кроме того, в интернете есть множество информации о том, что Quantum System - мошеннический проект, жертвами которого стали граждане многих стран, сообщили в Следственном комитете. 

Житель Дятлово перечислил интернет-мошенникам 3 тыс. долларов
В Гродно разыскивают двух женщин, обманувших аптекаря
Подробнее

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дятловский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту завладения имуществом путем обмана с использованием интернета.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лоск и шик за наши деньги: как выглядит новое здание Верховного суда изнутри
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика