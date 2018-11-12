Житель Дятлово перечислил интернет-мошенникам 3 тыс. долларов

41-летний рабочий госпредприятия из Дятлово нашел в интернете сайт компании Quantum System, предлагающий заработать на сделках с фиксированной прибылью. Он посмотрел презентационный ролик и вложил 3 тысячи долларов. Деньги ушли на счет в России.
Мужчина понял, что его обманули, когда попытался вывести деньги. Сотрудник Quantum System потребовал за эту операцию тысячу долларов, а после отказа исчез.
Следователи выяснили, что белорус перечислял деньги на адреса разных физлиц. Миллионер из презентационного ролика – это малоизвестный актер. Кроме того, в интернете есть множество информации о том, что Quantum System - мошеннический проект, жертвами которого стали граждане многих стран, сообщили в Следственном комитете.