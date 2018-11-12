Житель Дятлово перечислил интернет-мошенникам 3 тыс. долларов

41-летний рабочий госпредприятия из Дятлово нашел в интернете сайт компании Quantum System, предлагающий заработать на сделках с фиксированной прибылью. Он посмотрел презентационный ролик и вложил 3 тысячи долларов. Деньги ушли на счет в России.

Мужчина понял, что его обманули, когда попытался вывести деньги. Сотрудник Quantum System потребовал за эту операцию тысячу долларов, а после отказа исчез.