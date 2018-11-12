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В Витебске внедорожник едва не упал в реку: водителя спас... люк
В центре Витебска внедорожник снес ограждение перед Октябрьским мостом через Витьбу. От падения в реку 40-летнюю женщину-водителя спас люк, который находился за ограждением,
ДТП произошло в утренний час пик 13 ноября. Женщина с 10-летним водительским стажем ехала по улице Ленина в сторону ратуши. Автомобилистка не учла погодные условия и скользкий асфальт: при перестроении джип занесло, водитель выехала на тротуар, и машина протаранила чугунное ограждение перед мостом через Витьбу.
За ограждением находился люк — он остановил джип и спас водителя от падения в реку.
Женщина не пострадала, она сама выбралась из машины.
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В центре Витебска внедорожник снес ограждение перед Октябрьским мостом через Витьбу. От падения в реку девушку-водителя спас люк, который находился за...
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