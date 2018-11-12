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Победители республиканского конкурса «Подземные сокровища Земли»

13.11.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Победителями республиканского конкурса детских рисунков «Подземные сокровища Земли» стали Урютова Дарья и Низовая Анна.

Победителями республиканского конкурса детских рисунков на тему «Подземные сокровища Земли» стали учащиеся объединения по интересам «Краски природы» Урютова Дарья 10 лет и Низовая Анна 11 лет, руководитель Скурат Кристина Анатольевна, педагог дополнительного образования государственного учреждения образования «Эколого-биологический центр Дзержинского района».

Цель конкурса - пропаганда знаний в области природопользования, а также привлечение внимания детей к науке геологии.

Работы победителей будут представлены на выставке в Национальной библиотеке Республики Беларусь, которая состоится в рамках III Евразийского горно-геологического форума с 14.11.2018 года.



 
 
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Победителями республиканского конкурса детских рисунков «Подземные сокровища Земли» стали Урютова Дарья и Низовая Анна.
 
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