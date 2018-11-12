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Добрые дела. В Бресте будут менять крышечки на яблоки
13.11.2018 12:38 — Разное | Виртуальный Брест
Все крышечки передадут перерабатывающим организациям, а на вырученные средства закупят медикаменты, инвентарь и оборудование для больных детей и взрослых.
Какие крышечки принимаются?
Внимание! Крышечки необходимо сдавать чистыми!
Когда?
14 ноября 19:00-21:00
Вход свободный.
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Время Земли совместно с куратором проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки» в Бресте Юлией Соловчук 14 ноября в 19:00 запускает акцию "Получи яблоко в обмен на...
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