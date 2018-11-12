Добрые дела. В Бресте будут менять крышечки на яблоки

Время Земли совместно с куратором проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки» в Бресте Юлией Соловчук 14 ноября в 19:00 запускает акцию "Получи яблоко в обмен на крышечки". Начало мероприятия: 14.11.2018



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Все крышечки передадут перерабатывающим организациям, а на вырученные средства закупят медикаменты, инвентарь и оборудование для больных детей и взрослых.

Какие крышечки принимаются?

Крышки от упаковок тетра-пак (молоко и кисломолочные продукты, сок, кетчуп, майонез, детское питание);

Крышки от пластиковых бутылок (молочные продукты, вода, сок, газированные напитки, подсолнечное масло, уксус, витамины);

Крышки, кольца от крышек и пластиковые ручки от 5 и 6-литровых канистр;

Крышки от жестяных банок из-под кофе, чая, какао;

Крышки от бытовой парфюмерии и химии;

Пластиковые яйца от киндер-сюрпризов.

Внимание! Крышечки необходимо сдавать чистыми!

Когда?

14 ноября 19:00-21:00

ул.Пионерская 52, 3 этаж (здание Технопарка)

Вход свободный.