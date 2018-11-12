ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Добрые дела. В Бресте будут менять крышечки на яблоки

13.11.2018 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Время Земли совместно с куратором проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки» в Бресте Юлией Соловчук 14 ноября в 19:00 запускает акцию "Получи яблоко в обмен на крышечки". Начало мероприятия: 14.11.2018


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60578.php

Добрые дела. В Бресте будут менять крышечки на яблоки

Все крышечки передадут перерабатывающим организациям, а на вырученные средства закупят медикаменты, инвентарь и оборудование для больных детей и взрослых.

Какие крышечки принимаются? 

  • Крышки от упаковок тетра-пак (молоко и кисломолочные продукты, сок, кетчуп, майонез, детское питание); 
  • Крышки от пластиковых бутылок (молочные продукты, вода, сок, газированные напитки, подсолнечное масло, уксус, витамины); 
  • Крышки, кольца от крышек и пластиковые ручки от 5 и 6-литровых канистр; 
  • Крышки от жестяных банок из-под кофе, чая, какао; 
  • Крышки от бытовой парфюмерии и химии; 
  • Пластиковые яйца от киндер-сюрпризов. 

Внимание! Крышечки необходимо сдавать чистыми!

Когда?

14 ноября 19:00-21:00
ул.Пионерская 52, 3 этаж (здание Технопарка)

Вход свободный.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Время Земли совместно с куратором проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки» в Бресте Юлией Соловчук 14 ноября в 19:00 запускает акцию "Получи яблоко в обмен на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дуэт «Александра & Константин» приглашает на свой юбилейный концерт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика