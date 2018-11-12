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Беларусь занимается созданием собственного стрелкового оружия

13.11.2018 12:27 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь занимается созданием собственного стрелкового оружия

Беларусь работает над организацией производства собственного стрелкового оружия, сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко.

«Стрелковое оружие устаревает точно так же, как и все остальное. Может быть, менее быстрыми темпами, но, тем не менее, устаревает. (…) Поэтому задача главой государства поставлена, и она будет выполняться»,  - заявил Роман Головченко в эфире телеканала "Беларусь-1".

По его словам, уже была демонстрация образцов оружия, которые собираются в стране пока из импортных комплектующих. "Но идет освоение на соответствующих механообрабатывающих участках этих компонентов оружия", - сказал глава Госкомвоенпрома.

"Пока это служебное и гражданское оружие, то есть боевое оружие. Фактически оно отличается только некоторыми параметрами от того оружия, которое используется в Вооруженных силах", - уточнил он.

"Есть у нас и свои конструкторы, одаренные люди, которые конструируют собственные образцы стрелкового оружия", -  заметил Роман Головченко.

Он рассказал, что недалеко от Орши в настоящее время возводится объект, на котором будет освоено производство боеприпасов (патронов к стрелковому оружию) и организованы участки сначала по сборке, а потом производству образцов стрелкового оружия.

Глава комитета уточнил, что в республике тщательно изучают возможность продажи белорусской продукции в другие страны.

По его мнению, делать оружие для себя можно достаточно быстро, но для того чтобы выдерживать конкуренцию на мировых рынках, нужно предлагать потенциальным покупателям что-то новое.

 

 
 
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Беларусь работает над организацией производства собственного стрелкового оружия, сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман...
 
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