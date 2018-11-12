Беларусь занимается созданием собственного стрелкового оружия





Беларусь работает над организацией производства собственного стрелкового оружия, сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко.

«Стрелковое оружие устаревает точно так же, как и все остальное. Может быть, менее быстрыми темпами, но, тем не менее, устаревает. (…) Поэтому задача главой государства поставлена, и она будет выполняться», - заявил Роман Головченко в эфире телеканала "Беларусь-1" .

По его словам, уже была демонстрация образцов оружия, которые собираются в стране пока из импортных комплектующих. "Но идет освоение на соответствующих механообрабатывающих участках этих компонентов оружия", - сказал глава Госкомвоенпрома.

"Пока это служебное и гражданское оружие, то есть боевое оружие. Фактически оно отличается только некоторыми параметрами от того оружия, которое используется в Вооруженных силах", - уточнил он.

"Есть у нас и свои конструкторы, одаренные люди, которые конструируют собственные образцы стрелкового оружия", - заметил Роман Головченко.

Он рассказал, что недалеко от Орши в настоящее время возводится объект, на котором будет освоено производство боеприпасов (патронов к стрелковому оружию) и организованы участки сначала по сборке, а потом производству образцов стрелкового оружия.

Глава комитета уточнил, что в республике тщательно изучают возможность продажи белорусской продукции в другие страны.

По его мнению, делать оружие для себя можно достаточно быстро, но для того чтобы выдерживать конкуренцию на мировых рынках, нужно предлагать потенциальным покупателям что-то новое.



