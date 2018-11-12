"Каждый третий получает доход". Особенности белорусской стартап-экосистемы

Больше половины опрошенных белорусских стартапов заработали до пяти тысяч долларов в 2017 году, каждый третий стартап сумел привлечь более 300 тысяч долларов инвестиций. Это часть выводов из исследования , проведенного группой компаний Belbiz. В нем рассматриваются основные черты новых технологических компаний и особенности ведения подобного бизнеса.





Под стартапом авторы исследования подразумевают «недавно созданную и быстро развивающуюся компанию, разрабатывающую или предоставляющую инновационные продукты либо услуги с масштабируемыми бизнес-моделями».

— Не каждая новая компания компания является стартапом — компанией с высоким потенциалом роста, инновационной моделью развития или технологическим преимуществом. Стартапы нацелены на глобальный рынок и способны быстро масштабироваться, — подчеркивает Татьяна Маринич, основатель группы компаний BEL.BIZ и стартап-хаба «Имагуру».

Авторы исследования отмечают, что 2017 год стал значимым для белорусской стартап-экосистемы. Вот некоторые результаты:



Скриншот страницы файла с исследованием



Скриншот страницы файла с исследованием

Главные выводы

Первая оценка общего количества стартапов в стране — более 1000 компаний.

Большинство стартапов — молодые компании с опытом работы до трех лет.

Большинство стартапов имеет работающий прототип.

Большинство стартапов работает в сфере B2B.

Каждый третий стартап получает доход.

83,5% стартапов использует личные средства для финансирования компании.

Каждый второй стартап имеет опыт привлечения инвестиций.

Самый популярный источник финансирования — бизнес-ангелы.

Около 15% стартапов планирует развиваться, рассчитывая на собственные доходы.

Почти 85% стартапов планирует привлекать инвестиции в ближайшие три года.

Потребности стартапов в финансировании в ближайшие годы могут превысить 100 миллионов долларов в год.

Команда стартапов в большинстве случаев не превышает пяти человек, среди которых два основателя.

Основатель стартап-компании — это мужчина, проживающий в Минске, в возрасте от 26 до 35 лет, с высшим образованием, предыдущим опытом работы в частном бизнесе.

Белорусские стартап-компании — это новое молодые бизнесы, большинство из которых (88,9%) работает на рынке менее трех лет. Основная часть (47,1%) работает менее одного года. Средний возраст компании — 2,4 года. Это отвечает параметрам среднестатистического европейского стартапа.

Самые популярные отрасли среди стартапов — это SaaS (цифровой софт для бизнеса), искусственный интеллект, технологии в области финансов. а также игры и развлечения. Чуть более 10% стартапов занимается разработкой продуктов с использованием технологии blockchain.

Практически каждый третий стартап имеет доход. 23,5% получает доход от своей деятельности на ежемесячной основе. При этом большинство стартапов не имеет дохода, что может быть объяснено ранней стадией развития компании. «Появление дохода по итогам первого года работы стартапа является хорошим показателем развития компании», — говорится в исследовании.

Уровень дохода

Авторы исследования отмечают, что респонденты неохотно делятся информацией о финансовой составляющей деятельности. Лишь 32% рассказали об уровне дохода своего стартапа. У 58% стартапов на момент исследования он составил до 5 тысяч долларов США,



Скриншот страницы файла с исследованием

83,5% стартапов используют личные средства для финансировании компании. В среднем эта цифра превышает показатель европейских стран, где стартапы имеют лучший доступ к финансированию благодаря развитым сетям бизнес-ангелов. наличию акселераторов и венчурных фондов. Банковскими кредитами воспользовалось менее 1% стартапов, инвестициями венчурных фондов воспользовалось лишь 10,6% стартапов.

Более половины стартапов реализуют свои услуги и продукты на внутреннем рынке. Практически одинаковое количество нацелено на рынок России и Европы. На глобальном рынке работает 37% опрошенных стартапов.

Данные исследования базируются на опросе стартапов по итогам их работы в 2017 году. Авторы отмечают, что основными барьерами в стартап-экосистеме является ограниченный доступ к финансированию, неготовность законодательства в венчурной сфере и недостаточный уровень образования представителей экосистемы в целом.

— Однако у Беларуси есть безусловные преимущества — это высокий уровень образования основателей бизнеса, наличие технологических талантов, а также историй успеха мирового уровня, что при должном развитии может позволить белорусской экосистеме конкурировать с лучшими мировыми стартап-нациями.

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