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В память о погибших шахтерах. ФОТОФАКТ.
13.11.2018 — Разное | Soligorsk News
2 ноября 2018 18:51 4308
В память о погибших шахтерах. ФОТОФАКТ.
2 ноября в нашей республике официально считается Днем памяти. В этот день возле Солигорска, столицы белорусских шахтеров, на городском кладбище Дубеи открылся мемориал «Память». Церемония и открытие мемориала прошли в память о погибших на производстве работников ОАО «Беларуськалий».
Рядом с часовней на кладбище установлен гранитный цветок. Авторы композиции — архитектор Беларуси Юрий Градов и скульпторы Эдуард Астафьев и Евгений Колчев. Цветок из гранита – знак памяти и скорби.
Также в Солигорске провели памятные мероприятия и возложили цветы погибшим работникам «Беларуськалия». В траурных церемониях участвовали руководители и специалисты подразделений Общества, представители профсоюзов.
Профессия шахтера – одна из самых опасных профессий. Жители Солигорска не раз и не два становились свидетелями трагедий, происходящих на производстве. Помнить тех, кто не пришел со смены, чья жизнь оборвалась на работе – дело живых.
Автор статьи: Светлана Архипова. Фото — Ксения МОЛЧАНОВА.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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2 ноября 2018 18:51 4308 В память о погибших шахтерах. ФОТОФАКТ. ...
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