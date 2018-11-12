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В память о погибших шахтерах. ФОТОФАКТ.

13.11.2018 — Разное | Soligorsk News  
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2 ноября 2018 18:51 4308

В память о погибших шахтерах. ФОТОФАКТ.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Ксения МОЛЧАНОВА.

2 ноября в нашей республике официально считается Днем памяти. В этот день возле Солигорска, столицы белорусских шахтеров, на городском кладбище Дубеи открылся мемориал «Память». Церемония и открытие мемориала прошли в память о погибших на производстве работников ОАО «Беларуськалий».

В память о погибших шахтерах. ФОТОФАКТ.

Рядом с часовней на кладбище установлен гранитный цветок. Авторы композиции — архитектор Беларуси Юрий Градов и скульпторы Эдуард Астафьев и Евгений Колчев. Цветок из гранита – знак памяти и скорби.

В память о погибших шахтерах. ФОТОФАКТ.
В память о погибших шахтерах. ФОТОФАКТ.
В память о погибших шахтерах. ФОТОФАКТ.
В память о погибших шахтерах. ФОТОФАКТ.

Также в Солигорске провели памятные мероприятия и возложили цветы погибшим работникам «Беларуськалия». В траурных церемониях участвовали руководители и специалисты подразделений Общества, представители профсоюзов.

В память о погибших шахтерах. ФОТОФАКТ.
В память о погибших шахтерах. ФОТОФАКТ.
В память о погибших шахтерах. ФОТОФАКТ.
В память о погибших шахтерах. ФОТОФАКТ.

Профессия шахтера – одна из самых опасных профессий. Жители Солигорска не раз и не два становились свидетелями трагедий, происходящих на производстве. Помнить тех, кто не пришел со смены, чья жизнь оборвалась на работе – дело живых.

Автор статьи: Светлана Архипова. Фото — Ксения МОЛЧАНОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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2 ноября 2018 18:51 4308 В память о погибших шахтерах. ФОТОФАКТ. ...
 
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