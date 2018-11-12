

В память о погибших шахтерах. ФОТОФАКТ. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Ксения МОЛЧАНОВА.

2 ноября в нашей республике официально считается Днем памяти. В этот день возле Солигорска, столицы белорусских шахтеров, на городском кладбище Дубеи открылся мемориал «Память». Церемония и открытие мемориала прошли в память о погибших на производстве работников ОАО «Беларуськалий».

Рядом с часовней на кладбище установлен гранитный цветок. Авторы композиции — архитектор Беларуси Юрий Градов и скульпторы Эдуард Астафьев и Евгений Колчев. Цветок из гранита – знак памяти и скорби.

















Также в Солигорске провели памятные мероприятия и возложили цветы погибшим работникам «Беларуськалия». В траурных церемониях участвовали руководители и специалисты подразделений Общества, представители профсоюзов.

















Профессия шахтера – одна из самых опасных профессий. Жители Солигорска не раз и не два становились свидетелями трагедий, происходящих на производстве. Помнить тех, кто не пришел со смены, чья жизнь оборвалась на работе – дело живых.

Автор статьи: Светлана Архипова. Фото — Ксения МОЛЧАНОВА.