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«Немножко тактика поменялась». Первая победа «Динамо» с новым тренером
Новости Беларуси. Минское «Динамо» выиграло во втором матче подряд в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На «Чижовка-Арене» «зубры» принимали челябинский «Трактор». В первом периоде минчанам удался блицкриг. «Бело-синие» уже к пятой минуте вели 2:0. Отличились Сергей Костицын и Дмитрий Буйницкий. Но в концовке периода «медведи» сумели одну шайбу отквитать. Забросил за челябинцев Артем Бородкин. Однако «Динамо» сумело довести матч до победы. Свою первую шайбу в сезоне забросил Артем Волков.
«Бело-синие» набрали 18 балов, но по-прежнему занимает последнюю строчку на «Западе». Следующий поединок минчане проведут в среду против магнитогорского «Металлурга».
Илья Литвинов, нападающий ХК «Динамо» (Минск):
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» выиграло во втором матче подряд в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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