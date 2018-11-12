ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Немножко тактика поменялась». Первая победа «Динамо» с новым тренером

13.11.2018 11:56 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Минское «Динамо» выиграло во втором матче подряд в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Немножко тактика поменялась». Первая победа «Динамо» с новым тренером

На «Чижовка-Арене» «зубры» принимали челябинский «Трактор». В первом периоде минчанам удался блицкриг. «Бело-синие» уже к пятой минуте вели 2:0. Отличились Сергей Костицын и Дмитрий Буйницкий. Но в концовке периода «медведи» сумели одну шайбу отквитать. Забросил за челябинцев Артем Бородкин. Однако «Динамо» сумело довести матч до победы. Свою первую шайбу в сезоне забросил Артем Волков.

«Немножко тактика поменялась». Первая победа «Динамо» с новым тренером

«Бело-синие» набрали 18 балов, но по-прежнему занимает последнюю строчку на «Западе». Следующий поединок минчане проведут в среду против магнитогорского «Металлурга».

«Немножко тактика поменялась». Первая победа «Динамо» с новым тренером

Илья Литвинов, нападающий ХК «Динамо» (Минск):
Тяжело сказать пока. Немножко тактика поменялась, а так, в целом… Закаты немножко другие. Закаты, раскаты, встречать игроков. Вижу, что ребята все заряжены: сказали – слово сдержали.
Новости по теме

«Человек разбирается в хоккее»: юные воспитанники Баскова рассказывают о руководителе

Хоккей. «Кубок Президентского спортивного клуба» завоевала юниорская сборная России

Заключительный матч «Кубка четырёх наций» проводят сборные Беларуси и Латвии

Уволен главный тренер ХК «Динамо-Минск» Горди Дуайер

«Удачно на пятаке сработали». Хоккейная сборная Беларуси обыграла команду Франции на «Кубке 4-х наций Velcom»

Хоккей. Турнир «Кубок четырех наций» стартует в Минске матчем между сборными Словении и Латвии

«Нам не нужны сюрпризы с отрицательным знаком». Савилов о предстоящем матче хоккейной сборной Беларуси с командой Франции

Минское «Динамо» проиграло «Барысу» в чемпионате КХЛ
‡агрузка...
Новости 24 часа

Песни, любимые поколениями. Не стало композитора Игоря Лученка

Выставка Startup circle 13 ноября стартует в Минске

«Это очень дорогая покупка»: инсулиновые помпы подарили детям в рамках благотворительной акции

Крест памяти и благодарности украинского народа освятили в Гомельской области

Кавалером ордена Императора Японии впервые стала белоруска

6 граждан Вьетнама пытались нелегально пересечь белорусскую границу

Новости экономики за 12.11.2018

В Беларуси замедлилась годовая инфляция

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Минское «Динамо» выиграло во втором матче подряд в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
 
Новости дня
Новости разные
 
Три причины считать, что у Мясниковича работа мечты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика