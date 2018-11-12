|
В Витебске автомобиль повис на ограждении возле реки из-за заноса
Новости Беларуси. В Витебске легковушка снесла ограждение и чуть не вылетела в реку.
По
Транспортное средство остановил люк с ограждением. Водитель не пострадала – она самостоятельно покинула авто.
Новости по теме
«У пациента оскольчатый перелом голени». Врач о состоянии судьи, сбитого машиной багги на соревнованиях под Витебском
‡агрузка...
Песни, любимые поколениями. Не стало композитора Игоря Лученка
Выставка Startup circle 13 ноября стартует в Минске
«Это очень дорогая покупка»: инсулиновые помпы подарили детям в рамках благотворительной акции
Крест памяти и благодарности украинского народа освятили в Гомельской области
Кавалером ордена Императора Японии впервые стала белоруска
6 граждан Вьетнама пытались нелегально пересечь белорусскую границу
Новости экономики за 12.11.2018
В Беларуси замедлилась годовая инфляция
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Витебске легковушка снесла ограждение и чуть не вылетела в реку. По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла утром...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)