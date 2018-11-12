В Витебске автомобиль повис на ограждении возле реки из-за заноса

Новости Беларуси. В Витебске легковушка снесла ограждение и чуть не вылетела в реку.

По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла утром тринадцатого ноября. Девушка, стаж вождения которой составляет 10 лет, не учла погодные условия и при перестроении транспортного средства допустила его занос. Автомобиль выехал на тротуар, протаранил чугунное ограждение перед мостом Октябрьский через реку Витьба.



Фото: vk.com/vitebsk__jai

Транспортное средство остановил люк с ограждением. Водитель не пострадала – она самостоятельно покинула авто.