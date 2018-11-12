ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске автомобиль повис на ограждении возле реки из-за заноса

13.11.2018 11:45 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В Витебске легковушка снесла ограждение и чуть не вылетела в реку.

По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла утром тринадцатого ноября. Девушка, стаж вождения которой составляет 10 лет, не учла погодные условия и при перестроении транспортного средства допустила его занос. Автомобиль выехал на тротуар, протаранил чугунное ограждение перед мостом Октябрьский через реку Витьба.

В Витебске автомобиль повис на ограждении возле реки из-за заноса
Фото: vk.com/vitebsk__jai 

Транспортное средство остановил люк с ограждением. Водитель не пострадала – она самостоятельно покинула авто.

В октябре в Бресте Lexus повис на разделительном ограждении (читать далее).
Новости по теме

18-летний велосипедист попал под колёса Nissan в Городокском районе

«Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы». Что известно об аварии на автодроме под Витебском, в которой машина багги сбила судей

«У пациента оскольчатый перелом голени». Врач о состоянии судьи, сбитого машиной багги на соревнованиях под Витебском

19-летний солдат погиб под колёсами фуры в Лепельском районе

6-летний ребёнок попал под колёса ВАЗа в Витебском районе

Лобовое столкновение Audi и Opel в Лиозненском районе. Пострадали два человека

На автосоревнованиях под Витебском водитель на багги сбил судей

В Полоцке автомобиль сбил 17-летнюю школьницу на пешеходном переходе
‡агрузка...
Новости 24 часа

Песни, любимые поколениями. Не стало композитора Игоря Лученка

Выставка Startup circle 13 ноября стартует в Минске

«Это очень дорогая покупка»: инсулиновые помпы подарили детям в рамках благотворительной акции

Крест памяти и благодарности украинского народа освятили в Гомельской области

Кавалером ордена Императора Японии впервые стала белоруска

6 граждан Вьетнама пытались нелегально пересечь белорусскую границу

Новости экономики за 12.11.2018

В Беларуси замедлилась годовая инфляция

Все новости
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Витебске легковушка снесла ограждение и чуть не вылетела в реку. По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла утром...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский вратарь "Нанси" подарил победу сопернику, пропустив курьезный гол
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика