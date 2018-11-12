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«Белавиа» продлила акцию с дешёвыми билетами до лета
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В начале ноября «Белавиа»
Эту информацию журналистам подтвердили в авиакомпании. По экспериментальным тарифам будет продаваться до пяти мест на рейсах, в зависимости от загрузки самолета.
Напомним, после старта акции «Белавиа» решила, что будет выставлять билеты со скидками каждые две недели, по четвергам. Такое решение объяснили большим интересом пассажиров, которые уже в первые дни после старта экспериментальных тарифов выкупили практически 90% мест по самым популярным направлениям: Амстердам, Барселона, Париж, Тбилиси, Прага.
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В начале ноября «Белавиа» объявила об экспериментальных тарифах до марта. Скидки были до 75% и, например, в Барселону туда-обратно перед Рождеством можно полететь за...
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