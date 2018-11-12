Автор «Алеси» и «Песни о Минске». Умер известный композитор Игорь Лученок

Умер народный артист Беларуси и СССР, композитор Игорь Лученок, сообщил художественный руководитель ансамбля «Сябры» Анатолий Ярмоленко на своей странице в социальной сети Facebook.

Он скончался в Минске на 81-м году жизни.

«Ушел в мир иной великий композитор, народный артист СССР, народный артист Беларуси Игорь Михайлович Лученок... Соболезнования родным и близким. Искренняя скорбь в наших сердцах. Вечная память», – написал Ярмоленко в Facebook.

В начале ноября Лученок был доставлен в больницу с инсультом.

Он неоднократно обращался к творчеству Роберта Рождественского и Евгения Евтушенко, а также белорусских поэтов. Лученок создал такие произведения, как «Майский вальс», «Мой родной край», «Журавли на Полесье летят», «Вероника», «Алеся», «Очарованная моя».

Куранты на башне Минской ратуши каждый час отбивают мелодию Лученка из «Песни о Минске».