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Дуэт «Александра & Константин» приглашает на свой юбилейный концерт

13.11.2018 12:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Дуэт «Александра & Константин» приглашает на свой юбилейный концерт
Фото из открытых источников

Дуэт «Александра & Константин» приглашает на свой юбилейный концерт
Фото: Фото из открытых источников

28 ноября дуэт «Александра & Константин» приглашает всех желающих на свой юбилейный концерт, посвящённый 20-летию творческой деятельности. Концерт состоится в Республиканском дворце культуры профсоюзов в Минске. Артисты обещают только живой звук и любимые песни. Аккомпанировать дуэту будут лучшие музыканты страны – Александр Сторожук (ударные), Александр Калиновский (бас), Игорь Бранковский (клавишные), Карен Карапетян (скрипка).

Также в концерте примут участие финалисты и победители республиканского конкурса «Новые имена Беларуси», молодые артисты Руслан Рогалевич, Кирилл Артёменко и Ольга Любавина.

Специальный гость концерта – Георгий Колдун.

 
Теги: Минск
 
 
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Дуэт «Александра & Константин», первые представители Беларуси на конкурсе Евровидение-2004, ждет любителей белорусской музыки на своем юбилейном концерте.
 
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