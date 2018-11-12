Дуэт «Александра & Константин» приглашает на свой юбилейный концерт

28 ноября дуэт «Александра & Константин» приглашает всех желающих на свой юбилейный концерт, посвящённый 20-летию творческой деятельности. Концерт состоится в Республиканском дворце культуры профсоюзов в Минске. Артисты обещают только живой звук и любимые песни. Аккомпанировать дуэту будут лучшие музыканты страны – Александр Сторожук (ударные), Александр Калиновский (бас), Игорь Бранковский (клавишные), Карен Карапетян (скрипка).

Также в концерте примут участие финалисты и победители республиканского конкурса «Новые имена Беларуси», молодые артисты Руслан Рогалевич, Кирилл Артёменко и Ольга Любавина.

Специальный гость концерта – Георгий Колдун.