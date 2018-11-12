Регистраторы Брестской области уточнили более 40 процентов адресов для переписи населения

Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Национальном статистическом комитете Республики Беларусь, по состоянию на 9.00 13 ноября, в городах, поселках городского типа и крупных сельских населенных пунктах с численностью 3 тысячи и более человек Брестской области обследовано 43,8 тысячи строений, что составляет 43,6% от общего количества.

Всего в республике регистраторами проверено 245,8 тыс. строений (45,1%), сообщили в Белстате.

Напомним, работа регистратора предполагает сплошной обход территории своего участка с целью уточнения перечня и характеристик всех зданий, в которых проживает или может проживать население. На выполнение этой работы регистраторам отводится 19 рабочих дней: с 6 по 30 ноября.

Всего в Брестской области работют 164 регистратора, в г. Пинске – 12, в Пинском районе – 5. Полученная в результате работы регистраторов информация станет основой для составления организационных планов проведения переписи.