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Ночью 17 ноября держатели банковских карт не смогут снять наличные или оплатить товары и услуги

13.11.2018 — Разное | Полесская правда  
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Ночью 17 ноября держатели банковских карт не смогут снять наличные или оплатить товары и услуги
Ночью 17 ноября с 3.00 до 4.00 в Беларуси могут не работать банковские карточки, сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Банковский процессинговый центр».

В это время будут проводиться технологические работы по модернизации комплекса обработки авторизационных запросов в режиме реального времени.

Перебои в обслуживании карточек коснутся держателей карточек банков, пользующихся услугами Банковского процессингового центра, а также в сети организаций торговли, пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.

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