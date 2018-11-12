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Ночью 17 ноября держатели банковских карт не смогут снять наличные или оплатить товары и услуги
13.11.2018 — Разное | Полесская правда
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В это время будут проводиться технологические работы по модернизации комплекса обработки авторизационных запросов в режиме реального времени.
Перебои в обслуживании карточек коснутся держателей карточек банков, пользующихся услугами Банковского процессингового центра, а также в сети организаций торговли, пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.
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