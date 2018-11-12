Ночью 17 ноября держатели банковских карт не смогут снять наличные или оплатить товары и услуги



Ночью 17 ноября с 3.00 до 4.00 в Беларуси могут не работать банковские карточки, сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Банковский процессинговый центр».

В это время будут проводиться технологические работы по модернизации комплекса обработки авторизационных запросов в режиме реального времени.

Перебои в обслуживании карточек коснутся держателей карточек банков, пользующихся услугами Банковского процессингового центра, а также в сети организаций торговли, пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.