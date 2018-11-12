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ГАИ дала рекомендации водителям и пешеходам, как следует вести себя на дорогах при гололедице

13.11.2018 — Разное | Полесская правда  
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ГАИ дала рекомендации водителям и пешеходам, как следует вести себя на дорогах при гололедице
Гололедица – весьма опасное явление для всех участников дорожного движения.

— Во время образования гололедицы, сцепление шин автомобиля с дорожным покрытием значительно уменьшается, а тормозной путь увеличивается в разы, отметил в беседе с корреспондентом pinsknews.by старший госавтоинспектор ОГАИ Пинского РОВД Дмитрий Вечерко. — Кроме того, повышается опасность блокировки колес при торможении. Любое резкое изменение скорости и направления движения может вызвать занос.

При таких условиях основное для водителя – осмотрительность, низкая скорость и исключительная плавность движений.

Торможение практически должно быть ограничено и производиться на включенной передаче. Направление движения меняйте очень осторожно во избежание юза, из которого в гололедицу трудно выйти. Также осторожно прибавляйте газ при разгоне, особенно на заднеприводном авто. Поворот необходимо проезжать на постоянной скорости, для чего заранее снизить ее до минимума.

Следите за всем происходящим на дороге. Опытный водитель всегда видит (прогнозирует) возникновение опасности там, где новичок беспечен. В любой момент рядом движущийся автомобиль может резко развернуть на заледеневшем участке и на это нужно будет быстро и адекватно среагировать, чтобы избежать столкновения.

Также водителям необходимо помнить, что пешеходы на скользкой дороге могут поскользнуться и упасть, даже если стоят на обочине или у края тротуара. Особо опасные места — подъезды к пешеходным переходам, светофорам и остановкам общественного транспорта. Там образуются наледи из-за частого торможения автомобилей.

Следует быть предельно внимательными при проезде продуваемых участков на трассах, на мостах, путепроводах и эстакадах.

Автовладельцам, не подготовившим свои транспортные средства к осенне-зимнему периоду, и начинающим водителям, не имеющим опыта управления транспортным средством при наступлении гололедицы, Госавтоинспекция рекомендует воздержаться от поездок.

Пешеходам рекомендуем проявлять максимум внимания и осторожности при пересечении проезжей части. Убедитесь, что автомобили остановились, и переход для вас безопасен. Ввиду возможного обледенения тротуаров – аккуратно приближайтесь к краю проезжей части. Подготовьте малоскользящую обувь, передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву. Обозначьте себя световозвращающими элементами.

Уважаемые водители! Ваши сознательность и дисциплинированное поведение помогут избежать трагедий на дороге!

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Газета Авангард
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Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
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