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Между Гродно и Минском пойдет самый быстрый поезд Беларуси - Волковыск в пролете

13.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Между Гродно и Минском пойдет самый быстрый поезд Беларуси - Волковыск в пролетеГродно и Минском пойдет самый быстрый поезд Беларуси - Волковыск в пролете">

Мы писали, что в декабре между Гродно и Минском пойдет самый быстрый на данный момент поезд. Долгое время было неизвестно о его пути следования: через Слоним и Барановичи, либо через Лиду и Молодечно. И вот прояснилось.

Это будет дизельный состав, поскольку участок от Молодечно до Гродно не электрифицирован. Время отправления со станции Гродно — в 06.39, прибытие на станцию Минск-Пассажирский — в 10.42. Время отправления со станции Минск-Пассажирский — в 15.30, прибытие на станцию Гродно — в 19.38. Таким образом, из Минска до Гродно или наоборот можно будет добраться за четыре часа и несколько минут. А из Волковыска до Минска время в пути было бы примерно 3 часа, что сопоставимо с маршрутками, не говоря уже о комфорте и безопасности.

Но чудо не произошло - новый поезд Гродно - Минск пойдет с остановками в Мостах, Лиде и Молодечно. Слоним и Волковыск опять в пролете. Видимо, тем кто ездит на служебных авто, нет смысла хлопотать о поезде через Волковыск.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Мы писали, что в декабре между Гродно и Минском пойдет самый быстрый на данный момент поезд. Долгое время было неизвестно о его...
 
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