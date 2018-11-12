Между Гродно и Минском пойдет самый быстрый поезд Беларуси - Волковыск в пролете

Гродно и Минском пойдет самый быстрый поезд Беларуси - Волковыск в пролете">

Гродно и Минском пойдет самый быстрый поезд Беларуси - Волковыск в пролете">

Мы писали, что в декабре между Гродно и Минском пойдет самый быстрый на данный момент поезд. Долгое время было неизвестно о его пути следования: через Слоним и Барановичи, либо через Лиду и Молодечно. И вот прояснилось.

Это будет дизельный состав, поскольку участок от Молодечно до Гродно не электрифицирован. Время отправления со станции Гродно — в 06.39, прибытие на станцию Минск-Пассажирский — в 10.42. Время отправления со станции Минск-Пассажирский — в 15.30, прибытие на станцию Гродно — в 19.38. Таким образом, из Минска до Гродно или наоборот можно будет добраться за четыре часа и несколько минут. А из Волковыска до Минска время в пути было бы примерно 3 часа, что сопоставимо с маршрутками, не говоря уже о комфорте и безопасности.

Но чудо не произошло - новый поезд Гродно - Минск пойдет с остановками в Мостах, Лиде и Молодечно. Слоним и Волковыск опять в пролете. Видимо, тем кто ездит на служебных авто, нет смысла хлопотать о поезде через Волковыск.