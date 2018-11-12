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На белорусский рынок выходит Volkswagen Tiguan Offroad. Известны цены

13.11.2018 12:57 — Разное | Tut.by  
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С кроссовером Tiguan в специсполнении AUTO.TUT.BY уже успел познакомиться в конце августа, когда состоялся его дебют на Московском автосалоне. Сегодня стало известно о том, что в декабре Tiguan Offroad появится и в нашей стране.


Напомним, что главное отличие от обычного Tiguan, помимо декора (окрашенные в черный цвет наружные зеркала и 17-дюймовые диски, задний спойлер от версии R-Line), — это скошенный передний бампер, увеличивающий угол въезда с 18 до 26 градусов.


Из отличий в салоне — комбинированная износостойкая отделка сидений из ткани и искусственной кожи, накладки на дверные пороги и коврики с надписью Offroad, а также предусмотренные уже в «базе» виртуальные приборы с 12,3-дюймовым экраном, медиасистема с 8-дюймовым дисплеем, передние и задние парктроники, камера заднего вида с омывателем, датчик дождя и электропривод двери багажного отделения.


За доплату — система бесключевого доступа и запуска двигателя, ассистент парковки, адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке, 18-дюймовые колесные диски и окрашенная в черный цвет крыша.


Продажи Tiguan Offroad в Беларуси начнутся в следующем месяце. Новинка будет доступна с 1,4-литровым бензиновым двигателем (150 лошадиных сил) в паре с 6-ступенчатой «механикой» за 56 750 рублей или 6-ступенчатым «роботом» за 61 000 рублей. Цена на модель с бензиновым двигателем 2.0 TSI (180 сил) и 7-ступенчатым «роботом» составит 67 500 рублей. Все версии оснащаются полным приводом.

 
Теги: знакомства
 
 
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Показанная на минувшем Московском автосалоне новая версия кроссовера Tiguan в декабре приедет в Беларусь.
 
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