Вопреки стандартам красоты: истории шести женщин, которые без стеснения показывают свое тело в Instagram

Стандарты красоты существовали всегда, вот только время от времени они претерпевали определенные изменения. Сейчас эталоном считается упругое, стройное тело и идеальная кожа. Однако правда жизни такова, что у большинства из нас есть лишний вес, в свою очередь на коже периодически появляются прыщики или другая разновидность сыпи.

Что мы делаем, осознавая, что наше тело не соответствует признанным в обществе стандартам красоты? Правильно — пытаемся спрятать его. Под одеждой. Под макияжем.

Однако есть те, кто не считает нужным подстраиваться под придуманный кем-то эталон красоты и тем самым не обрастать кучей комплексов.

Портал DELFI Viņa предлагает познакомиться с вдохновляющими историями шести женщин, которые не боятся открыто рассказывать о своей борьбе с проблемной кожей, пищевым расстройством, лишним весом. Их не пугают критические, осуждающие комментарии, потому что они знают, ради чего это делают — чтобы помочь обществу задуматься и увидеть, какая же она — реальная жизнь. В ней не у каждого из нас есть идеальное тело, но это не значит, что нужно этого стыдиться.

Рози Блэр

У Рози Блэр (Rosey Blair) в социальной сети «Instagram» свыше 37 тысяч подписчиков. Ее красочные наряды и улыбка излучают жизнерадостность и уверенность в себе. Однако профиль « Roseybeeme » — это не просто фотографии, которые иллюстрируют будни Рози, но и практические советы по созданию макияжа и своего стиля.

Рози — блогер, актриса и фотограф. Она гордится своим пышным телом и не стыдится демонстрировать его. Пользователи соцсетей подбадривают Рози в комментариях, поддерживая ее философию показывать себя таким, какой ты есть.

Кали Кушнер

Любые высыпания на коже обычно очень удручают — их хочется замаскировать и уж точно никому не показывать. Однако Кали Кушнер (Kali Kushner) решила без стеснения рассказывать о борьбе с акне в своем профиле «Instagram» под названием « myfacestory ». За тем, как развиваются события, следит уже более 52 тысяч человек.

Молодая девушка открыто пишет про акне и другие болезни кожи, публикуя свои фотографии. В одном из постов Кали подчеркнула, что не видит смысла себя жалеть, нужно просто что-то делать для себя. Если проблемы с кожей лица вызывают в вас чувство стыда, беспокойства и создают комплекс неполноценности, то Кали напоминает: «Кожа не определяет, кто вы. Перестаньте рассматривать ее в качестве собственного содержания».

Дана Фалсетти

Вопреки бытующему мнению, что преподаватели йоги должны быть стройными, Дана Фалсетти (Dana Falsetti) — наглядное доказательств того, что фигура в этом вопросе не является решающим фактором. Главное — это реальные поступки и достижения.

На профиль Даны в «Instagram» под названием « nolatrees » к настоящему моменту подписалось уже свыше 325 тысяч человек. На многих фотографиях женщина не скрывает своего тела, считая, что таким образом она демонстрирует свое здоровое к этому отношение.

Дана подчеркивает, что всегда старается внимательно прислушиваться к себе, своим ощущениям. Также тренер по йоге дает себе полную свободу действий, живя по собственным правилам: «Я — это не только мое тело и то, как его оценивают другие». И добавляет, что ее жизнь настолько насыщенна событиями, что у нет времени думать и переживать о стандартах, которые царят в обществе, а также способах их достижения.

Милли Смит