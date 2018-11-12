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Вопреки стандартам красоты: истории шести женщин, которые без стеснения показывают свое тело в Instagram
Стандарты красоты существовали всегда, вот только время от времени они претерпевали определенные изменения. Сейчас эталоном считается упругое, стройное тело и идеальная кожа. Однако правда жизни такова, что у большинства из нас есть лишний вес, в свою очередь на коже периодически появляются прыщики или другая разновидность сыпи.
Что мы делаем, осознавая, что наше тело не соответствует признанным в обществе стандартам красоты? Правильно — пытаемся спрятать его. Под одеждой. Под макияжем.
Однако есть те, кто не считает нужным подстраиваться под придуманный кем-то эталон красоты и тем самым не обрастать кучей комплексов.
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Рози Блэр
У Рози Блэр (Rosey Blair) в социальной сети «Instagram» свыше 37 тысяч подписчиков. Ее красочные наряды и улыбка излучают жизнерадостность и уверенность в себе. Однако профиль «
Рози — блогер, актриса и фотограф. Она гордится своим пышным телом и не стыдится демонстрировать его. Пользователи соцсетей подбадривают Рози в комментариях, поддерживая ее философию показывать себя таким, какой ты есть.
Кали Кушнер
Любые высыпания на коже обычно очень удручают — их хочется замаскировать и уж точно никому не показывать. Однако Кали Кушнер (Kali Kushner) решила без стеснения рассказывать о борьбе с акне в своем профиле «Instagram» под названием «
Молодая девушка открыто пишет про акне и другие болезни кожи, публикуя свои фотографии. В одном из постов Кали подчеркнула, что не видит смысла себя жалеть, нужно просто что-то делать для себя. Если проблемы с кожей лица вызывают в вас чувство стыда, беспокойства и создают комплекс неполноценности, то Кали напоминает: «Кожа не определяет, кто вы. Перестаньте рассматривать ее в качестве собственного содержания».
Дана Фалсетти
Вопреки бытующему мнению, что преподаватели йоги должны быть стройными, Дана Фалсетти (Dana Falsetti) — наглядное доказательств того, что фигура в этом вопросе не является решающим фактором. Главное — это реальные поступки и достижения.
Дана подчеркивает, что всегда старается внимательно прислушиваться к себе, своим ощущениям. Также тренер по йоге дает себе полную свободу действий, живя по собственным правилам: «Я — это не только мое тело и то, как его оценивают другие». И добавляет, что ее жизнь настолько насыщенна событиями, что у нет времени думать и переживать о стандартах, которые царят в обществе, а также способах их достижения.
Милли Смит
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