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Обнаружено ранее неизвестное стихотворение Максима Богдановича

13.11.2018 13:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Обнаружено ранее неизвестное стихотворение Максима Богдановича
БЕЛТА


Ученые-литературоведы Беларуси и России обнаружили ранее неизвестное стихотворение классика белорусской литературы Максима Богдановича. Об этом сообщил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота сегодня в Москве на открытии экспертно-медийного форума "Молодые ученые как приоритет Союзного государства".

Обнаружено ранее неизвестное стихотворение Максима Богдановича Максим Горький – родственник Максима Богдановича?

Как пояснила заместитель директора Института мировой литературы Российской академии наук Дарья Московская, Постоянный комитет Союзного государства в связи с отмечаемым в нынешнем году 150-летием со дня рождения Максима Горького инициировал повторно и более тщательно изучить связи писателя с семьей Богдановичей. В результате совершенно случайно была обнаружена тетрадь со стихами белорусского поэта. Эту тетрадь белорусские исследователи искали почти 100 лет, она упоминается в переписке Максима Горького. "Тогда ее не нашли. Но тетрадь никто не прятал, просто в архиве она, к сожалению, попала не в ту папку", - сказала Дарья Московская.

Тетрадь датирована самим Максимом Богдановичем 1913-1914 годами - тогда молодой поэт жил в Ярославле и учился в Демидовском лицее. Одно из стихотворений в ней, написанное на русском языке, оказалось неизвестным. Причем Максим Богданович указал, что это - перевод с белорусского языка. Однако, по заверениям исследователей, белорусскоязычный оригинал произведения нигде и никогда не публиковался. Впрочем, как и его русскоязычный вариант.

"Это настоящая сенсация", - резюмировала Дарья Московская.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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