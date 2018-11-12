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Юные жлобинчане успешно выступили на фестивале Roskvit.BY
13.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Участники вокального ансамбля «Фантазёры» Дворца культуры металлургов приняли участие в многожанровом конкурсе-фестивале Roskvit.BY, который прошёл в Могилёве.
Дуэт «Твист-сюрприз» в составе Полины Овсяниковой и Максима Дралова – лауреаты I степени. Кроме того, ребята выступали сольно. Максим стал лауреатом II степени, Полина – лауреатом III степени. Кристина Кащеева завоевала звание дипломанта I степени, Ксения Качан – дипломанта II степени.
Все ребята выступали в номинации «Эстрадный вокал».
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Участники вокального ансамбля «Фантазёры» Дворца культуры металлургов приняли участие в многожанровом конкурсе-фестивале Roskvit.BY, который прошёл в...
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