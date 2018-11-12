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Первые репетиции детского "Евровидения-2018" начнутся на "Минск-Арене" 14 ноября

13.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Первые репетиции детского "Евровидения-2018" начнутся на "Минск-Арене" 14 ноября

Первые репетиции международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" начнутся на "Минск-Арене" 14 ноября, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

"Мы полгода активно занимались подготовкой к детскому "Евровидению", поэтому, если брать временные рамки, то это самый завершающий этап, хотя самый тяжелый и волнительный. Уже завтра сцена будет смонтирована и приобретет свой окончательный вид. Репетиции статистов начнутся 14 ноября, затем будут приезжать делегации. На "Минск-Арене" все расписано по секундам. Огромное преимущество в том, что в Белтелерадиокомпании работает большое количество квалифицированных специалистов, которые способны сами сделать это шоу. Я бывал на разных детских конкурсах песни и, поверьте, во многих странах местных специалистов на площадке было не найти. К слову, технические работники, которые приехали сюда из Европы, сказали, что это уровень взрослого "Евровидения", - сказал Иван Эйсмонт.

По его словам, к детскому "Евровидению" готовы и волонтеры. "Мы посмотрели несколько сотен человек и отобрали самых активных, коммуникабельных, с хорошим знанием иностранных языков. Волонтеры будут встречать участников конкурса в аэропорту, работать с ними во время репетиций и конкурса, помогать техническому персоналу. Мы пошили им специальную одежду, проведены инструктажи, много с ними общаемся, объясняем, как себя вести. Совсем скоро они приступят к работе", - отметил председатель.

Как ожидается, спорткомплекс "Минск-Арена" превратится в солнечную систему детского "Евровидения-2018". Например, Green Room будет словно парить в звездном небе, а купол арены оформят специальными спроектированными многоярусными светодиодными люстрами. Большая и малая сцены детского "Евровидения-2018" будут связаны единым мостом, а длинные подиумы через танцпол будут проходить в зрительный зал. Стилизованы под звездное небо будут также Press Room, индивидуальные гримерки и большой общий холл. Ближе к конкурсу на территории спорткомплекса "Минск-Арена" вырастет целый город со своей инфраструктурой.

Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в Беларуси 25 ноября. Организатором и координатором всех мероприятий музыкального проекта выступает Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза (ЕВС). Страну на конкурсе в этом году представит Даниэль Ястремский.

Фото Геннадия Жинкова

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Теги: Минск
 
 
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Первые репетиции международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" начнутся на "Минск-Арене" 14 ноября, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель...
 
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