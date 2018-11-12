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Утвержден порядок экспертизы продукции иностранного СМИ
13.11.2018 13:15 — Разное | Ежедневник
В Беларуси определились с порядком проведения экспертизы продукции иностранных СМИ.
Совет министров Беларуси своим постановлением №805 от 9 ноября, утвердил положение о порядке проведения экспертизы продукции иностранного средства массовой информации на предмет соответствия требованиям законодательства Беларуси. Документ был размещен на Национальном правовом интернет-портале.
Экспертизу будет проходить продукция иностранного СМИ, предполагаемая к распространению на территории Беларуси. Ее будет проводить специальная комиссия во главе с первым замминистра информации Павел Легкий.
Во время экспертизы будет проверяться наличие в продукции иностранного СМИ запрещенной для распространения информации: пропаганда наркотиков и психотропов, способы изготовления взрывчатых веществ, пропаганда войны и экстремизма и т.д.
Документ вступает в силу с 1 декабря текущего года.
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В Беларуси определились с порядком проведения экспертизы продукции иностранных СМИ.
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