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Поклонимся великим тем годам

13.11.2018 — Разное | Лоевский край  
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Поклонимся великим тем годамПрезидент Александр Лукашенко подписал 16 октября Указ № 408, которым утвержден состав Республиканского организационного комитета по празднованию 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Возглавил оргкомитет Премьер-министр Сергей Румас. В его состав вошли руководители и представители республиканских и местных государственных органов, средств массовой информации, Белорусского общественного объединения ветеранов, Белорусского республиканского союза молодежи, Федерации профсоюзов Беларуси, Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту, Белорусского союза офицеров, Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане и других организаций, сообщает пресс-служба Президента.
Указом также утверждены Положение об оргкомитете и план подготовки и проведения мероприятий по празднованию указанных юбилейных дат. Они направлены на улучшение условий жизни ветеранов, ремонт и благоустройство памятников и воинских захоронений, патриотическое воспитание молодежи.
Подписание документа позволит провести празднование 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне на высоком организационном уровне, будет способствовать патриотическому воспитанию граждан, сохранению памяти о подвиге белорусов и советского народа в разгроме немецко-фашистских захватчиков.
Свою лепту в это большое дело вносит и Издательский дом «Беларусь сегодня». Совместно с Национальным архивом начата работа по созданию информационного портала «Партызаны Беларусi». Проект посвящен увековечению памяти участников партизанского и подпольного движения на территории нашей страны. Портал будет включать индивидуальную картотеку партизан и подпольщиков, краткую историю и интерактивные карты боев партизанского и подпольного движения, фотолетопись тех событий, а также биографические сведения.
75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне — особые даты. Комарин, Хотимск, Тереховка, Климовичи… Хронология избавления от коричневой чумы наших городов и сел — это страницы беспримерного мужества, самоотверженности и преданности Родине советских солдат. Сколько подвигов совершено, сколько крови пролито на многострадальной белорусской земле! Поэтому неудивительно, что, несмотря на прошедшие десятилетия и отдельные попытки переписать историю, память о Великой Отечественной войне в нашей стране остается живой, подвижной, волнующей. Верность ей хранят практически в каждом белорусском доме, в каждой семье. Эта память смотрит на нас с фотографий в семейном альбоме, она напоминает о себе легким перезвоном дедовых фронтовых наград в руках внука, так и не просохшими слезами поколения, которое мы называем детьми войны, — многие из них пережили ужасы нацистских лагерей. Наша память и в огромном количестве запросов, направляемых в архивы, чтобы найти могилы павших родных, чтобы прийти поклониться им, положить цветы и сказать: «Мы не забыли». Наша память в наших сердцах. И сегодня она становится корнями нации, которая гордится своими предками — выстоявшими и победившими.
С воодушевлением встретил сообщение о подписании указа № 408 ветеран Великой Отечественной войны Бронислав Карпенко, чей боевой путь пролег от Беларуси до Померании. Среди наград руководителя ветеранской организации Ленинского района Минска — орден Славы III степени, два ордена Красной Звезды:
— От лица ветеранов хочу высказать слова благодарности нашему Президенту за то внимание, которое он нам уделяет. Столько искренней заботы, такого глубокого уважения к ветеранам, как в Беларуси, нет ни в одной другой стране — чувствуем это и очень ценим. Этот указ Президента еще раз доказывает, что память о жертвах и подвиге нашего народа хранят и чтят на самом высоком уровне. Празднование 75-летия освобождения Беларуси и Победы советского народа в Великой Отечественной войне объединяет поколения. Это особо важно сейчас, когда с каждым годом на ветеранские встречи приходит все меньше боевых товарищей.
А вот что отмечает Сергей Азаронок, председатель комитета по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войны БООВ:
— Белорусское общественное объединение ветеранов считает подписание Главой государства такого указа не только важным, значимым событием, но и в условиях нынешней международной обстановки весьма своевременным. Документ, безусловно, придаст дополнительный импульс развитию историко-патриотической деятельности в стране, поддержит новые научные исследования, позволит общественным, в том числе и ветеранским организациям наполнить свою работу новыми интересными направлениями. Традиционно БООВ большое внимание уделяет организационному аспекту в работе с молодежью и ветеранами. По силе воздействия живой рассказ очевидца не заменит даже самая лучшая повесть или кинофильм о происходивших событиях. И сегодня мы стараемся больше говорить о подвиге каждого отдельного солдата. Поэтому активизируем сотрудничество с музеями — школьными прежде всего, со всеми учреждениями, которые занимаются сохранением памяти о человеке, отдавшем ради Победы самое дорогое — свою жизнь. Ведется активная поисковая работа по установлению имен погибших, мемориализации воинских захоронений времен Великой Отечественной войны в тесном контакте с управлением по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил при Министерстве обороны, архивами, органами местной власти и общественными структурами.
— В Беларуси война унесла жизни каждого третьего. Разве такое возможно забыть потомкам? — говорит директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Дмитрий Шляхтин. — Война не обошла ни одну белорусскую семью. И она же показала несгибаемость характера наших людей, их волю к свободе и мирной жизни. Вспоминая о тех событиях, начинаешь еще больше осознавать, как ценен мир. Экспозиции музея истории Великой Отечественной войны отражают всю многогранность подвига народа, подвига Беларуси. К юбилею освобождения страны у нас станет еще больше уникальных экспозиций и выставок. Постараемся освещать и те стороны жизни, на которые оказала свое влияние война, но ранее остававшиеся в тени общественного и научного внимания. Безусловно, осуществим проект, посвященный ликвидации нацистского лагеря смерти Тростенец, — эта печальная дата наслаивается на юбилей освобождения Беларуси. И, конечно, следующий год — год 75-летия нашего музея. Указ Президента № 408, безусловно, поддерживает все наши стремления и энтузиазм.
Мы сохраняем прошлое, но время диктует свои требования. Память не эстафетная палочка. Чтобы память сохранялась во всей своей возможной полноте, с ней надо работать.
ulitenok@sb.by

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Александр Лукашенко подписал 16 октября Указ № 408, которым утвержден состав Республиканского организационного комитета по празднованию 75-й годовщины...
 
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