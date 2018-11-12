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Горячую линию с жителями Лоевщины проведет представитель КГК

13.11.2018 — Разное | Лоевский край  
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Горячую линию с жителями Лоевщины проведет представитель КГКГорячую линию с жителями Гомельщины по вопросу соблюдения контролирующими и надзорными органами Гомельской области требований законодательства, регулирующего контрольную (надзорную) деятельность, проведет начальник управления координации контрольной деятельности и организационной работы Комитета государственного контроля Гомельской области
Виталий Леонидович
НОЗДРИН.
Горячая линия состоится 15 ноября с 11.00 до 12.00 по телефонам в г. Гомеле: 8 (0232) 23-83-74, 23-83-83.

 

 
 
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Горячую линию с жителями Гомельщины по вопросу соблюдения контролирующими и надзорными органами Гомельской области требований законодательства, регулирующего...
 
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