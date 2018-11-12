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Горячую линию с жителями Лоевщины проведет представитель КГК
13.11.2018 — Разное | Лоевский край
Горячую линию с жителями Гомельщины по вопросу соблюдения контролирующими и надзорными органами Гомельской области требований законодательства, регулирующего контрольную (надзорную) деятельность, проведет начальник управления координации контрольной деятельности и организационной работы Комитета государственного контроля Гомельской области
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Горячую линию с жителями Гомельщины по вопросу соблюдения контролирующими и надзорными органами Гомельской области требований законодательства, регулирующего...
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