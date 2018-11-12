Как тунеядцы будут платить за ЖКУ?

Граждане, не занятые в экономике, в 1 января 2019 года будут обязаны оплачивать услуги ЖКХ в полном объеме.

Об этом сообщила глава отдела управления экономики министерства ЖКХ Жанна Попучеева, передает агентство Минск-Новости.

По ее словам, с 1 января 2019 года «тунеядцам» придется платить за горячее водоснабжение (подогрев воды) по экономически обоснованным тарифам. С 1 октября 2019 года эти граждане будут обязаны платить и за теплоснабжение жилых помещений как централизованное, так и осуществляемое посредством индивидуальных газовых отопительных приборов (котлов).

Если «тунеядец» проживает в квартире один, то он за вышеназванные коммунальные услуги он заплатит в полном объеме, если с другими людьми, членами семьи, - оплата будет пропорциональна количеству оказанных ему услуг.

В случае проживания в квартире двух трудоспособных граждан, не занятых в экономике, коммунальные услуги будут начисляться по полным тарифам каждому из них.