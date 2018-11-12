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Реалити-шоу "Куклы" с участием ОМОНа: "Опозорились на весь мир"

13.11.2018 13:02 — Разное | UDF  
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Все фото: Брестская газета
Список нелепых запретов в Беларуси скоро может пополниться еще одним. В Бресте появление на площади Ленина человека в костюме Лиса милиция расценила как несанкционированное мероприятие.

Как рассказали «Салідарнасці» очевидцы, ростовая кукла Лис появилась на площади 11 ноября около 12.30. В полдень на этом месте собираются неравнодушные местные жители. Люди кормят голубей, таким образом проявляя протест против строительства аккумуляторного завода.


Брестчанка Юлия Зубик видела, как задерживали человека в костюме Лиса:

— Лис раздавал шарики и играл с детьми. Они бегали, за хвост его дергали. Мы даже не знали, кто это — человек же в костюме. С появлением куклы на площади активизировалась милиция. Когда кормление голубей закончилось, люди провели Лиса в бус, на котором он приехал. К машине подъехал другой бус с ОМОНом, и Лиса задержали. Люди были шокированы.


Брестчане выложили на Ютубе видео, на котором ОМОН выпускает Лиса – юмористический ролик получился, когда видео с задержанием перемотали назад

Татьяна Фесикова также была на площади и видела, как Лиса забирали омоновцы.

— В ОМОНе наличие крапового берета — это высший пилотаж. И этих людей направили паковать игрушку! — не скрывает эмоций Татьяна. — Дочка моей соседки видела это и плакала. Детям же не объяснишь, почему в милицию забирают куклу.

Юлия Зубик предполагает, что причиной задержания стало то, что увидев сказочного персонажа, у милиции возникла ассоциация с председателем Брестского облисполкома по фамилии Лис.

— Как будто кукла задела честь Лиса. Хотя на игрушке не было надписей «Я губернатор» или «Я против аккумуляторного завода».

Человек, появившийся на площади в костюме Лиса, — Константин Остапук — ночь провел в изоляторе временного содержания. 12 ноября его выпустили. По его словам, на него составили протокол за участие в массовом мероприятии и вручили повестку явиться в РОВД в ближайшее воскресенье в 12.00 — в это время брестчане начинают кормить голубей.

Реалити-шоу "Куклы" с участием ОМОНа: "Опозорились на весь мир"

Константин Остапук

— В РОВД были озадачены, что у меня хвост, — рассказал Константин Остапук «Брестской газете». — Меня посадили на прямоугольное сиденье. Я говорю омоновцу: расстегни мне молнию сзади. А он говорит: «А сам не достанешь?» — «Нет». И омоновец мне помог расстегнуться.

Константин говорит, что его тщательно обыскали.

— Если уже у детей игрушку забирают — я не знаю, что будет дальше. Я считаю, этим они опозорились на весь мир, — считает мужчина, который провел ночь в камере за появление в костюме Лиса.

Костюм, кстати, конфискован — как вещдок.

Активисты, выступающие против строительства завода АКБ, обратились к юристам, чтобы помочь Константину. Те, в свою очередь, не видят признаков несанкционированного мероприятия: «Лис» просто стоял на площади и раздавал воздушные шарики детям.

Врач из Бреста: «Я жила обычной жизнью и вдруг превратилась в «революционера»

 
Теги: Брест
 
 
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Список нелепых запретов в Беларуси скоро может пополниться еще одним.
 
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