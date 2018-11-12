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Доллар взлетел до максимума за 1,5 года. Чем это грозит рынкам?
Иллюстративное фото
Укрепление доллара на международном рынке Forex в целом не стало сюрпризом. Для этого сложилось множество факторов, и "Вести. Экономика" не раз об этом писали.
В ноябре проходят крупнейшие погашения, то есть местами будет проходить существенное изъятие ликвидности. Сейчас наступает срок погашения бумаг на балансе ФРС на $34 млрд. Американский центробанк, следуя политике сокращения баланса, не будет рефинансировать эти вложения и заберет из системы всю сумму.
Пока многие эксперты были обеспокоены повышением ставок, эффект от сокращения баланса оказывал куда большее влияние на рынок. В результате спрос на краткосрочное долларовое финансирование резко вырос. Ставка LIBOR, например, выросла до максимума за 10 лет.
Если Федрезерв продолжит сокращать баланс такими же темпами, то в следующем году он опустится до $3,7 трлн, что приведет к еще большему ужесточению на кредитном рынке.
Котировки пары eur/usd также опустились до минимума с июня 2017 г. К слову, единая европейская валюта занимает в индексе доллара около 50%, поэтому DXY практически повторяет динамику этой пары.
Рост доллара почти всегда негативно сказывается на динамике рисковых активов. Это мы видим и сейчас. В частности, котировки нефтяных фьючерсов, несмотря на насыщенный новостной фон, все же продолжили падение и обновили локальные минимумы.
Рынок металлов также не смог удержаться и пошел вниз. Золото подешевело на 0,3%, серебро - на 0,85%, платина - на 0,6%, палладий - на 0,7%.
Фондовые индексы в США завершили коррекцию вверх и возобновили падение. По итогам торговой сессии S&P 500 потерял 2,3%, высокотехнологичный Nasdaq - почти 3%.
Стоит отметить также, что акции компании Apple рухнули сразу на 5%.
На развивающихся рынках также постепенно чувствуется напряженность. Такого обвала, как августе, конечно, нет, однако и перспективными эти активы не выглядят.
В декабре Федеральная резервная система, скорее всего, снова повысит ставку, однако участники рынка будут внимательно следить за тональностью заявлений. У многих есть надежда, что Федрезерв возьмет паузу в 2019 г., что позволит избежать жесткого падения финансовых рынков.
Впрочем, пока складывается ощущение, что ФРС готова идти до конца и сдувать все "пузыри", которые накопились за последние годы.
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Индекс американской валюты поднялся до максимума с лета прошлого года.
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